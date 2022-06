Neue Packstation in Erlenbach in Betrieb

Erlenbach a.Main 21.06.2022 - 20:25 Uhr < 1 Min.

Vertreten ist die Post in Erlenbach demnach zudem mit einer Postfiliale in der Hauptstraße 1 (Foto Ziemlich) sowie mit zwei DHL-Paketshops in der Lindenstraße 1 (Kaufstätte Winter & Schuhmacher) sowie in der Berliner Straße 22 (Rewe-Markt).

bInfos über die Nutzung der Packstation unter: https://www.dhl.de/bedienung-packstation

bam