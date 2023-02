Ei­ne Än­de­rung der Nut­zungs­ver­ord­nung für den Dorf­platz hat der Ge­mein­de­rat Dorf­pro­zel­ten in sei­ner Sit­zung am Di­ens­tag ein­stim­mig be­sch­los­sen. Die­se tritt rück­wir­kend zum 1. Ja­nuar 2023 in Kraft. Dem­nach be­rech­net sich die Nut­zungs­ge­bühr künf­tig aus dem Ge­winn statt wie bis­her aus dem Um­satz, den ei­ne Ver­an­stal­tung er­wirt­schaf­tet. Auch über ei­ne Frist von vier Wo­chen zur Ge­win­ner­mitt­lung wur­de dis­ku­tiert.