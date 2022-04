Neue Miltenberger Rettungswache ist in Arbeit

Hintergrund: Hilfsfrist beim Rettungsdienst

Der Rettungsdienst hat je nach Bundesland unterschiedliche Hilfsfristen, in denen er Patienten erreichen soll. Diese Frist bezieht sich aber nicht auf einzelne Gemeinden, sondern auf den gesamten Bereich einer Rettungswache oder eines Rettungswagen-Stellplatzes. Erfüllt der Rettungsdienst die Frist in einer Gemeinde nicht, kann er sie ausgleichen, indem er in anderen Gemeinden die Hilfsfrist einhält. Worauf es ankommt, ist der Durchschnitt der Einsätze.

In Hessen soll der Rettungsdienst in 90 Prozent der Einsätze binnen zehn Minuten beim Patienten sein. In Bayern gilt die 12-Minuten-Regel in 80 Prozent der Fälle. Diese bezieht sich allerdings nur auf die Fahrzeit. Die Zeit, in der der Mitarbeiter der Leitstelle den Rettungsdienst verständigt, gehört in Bayern - im Gegensatz zu Hessen - nicht dazu. In Baden-Württemberg liegt die Hilfsfrist bei zehn bis 15 Minuten.

Einen medizinischen Grund für die 12-Minuten-Regel in Bayern oder die 10-Minuten-Regel in Hessen gibt es nicht. Hat ein Patient einen Herzstillstand, hat er nach zehn Minuten quasi keine Überlebenschance mehr, wenn er nicht reanimiert wird. Das bedeutet: Sowohl die hessische als auch die bayerische Hilfsfrist sind dafür zu lang und die Einsatzkräfte in vielen Fällen zu spät beim Patienten. (ves)