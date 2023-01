Neue Mainschifffahrts-Nachrichten berichten über Historisches und Aktuelles

»Al­les im Fluss« - je­weils mit ei­nem Aus­ru­fe- als auch Fra­ge­zei­chen ver­se­hen: So könn­te das Mot­to der neu­en Aus­ga­be der Main­schiff­fahrts-Nach­rich­ten lau­ten, die der För­der­ve­r­ein für das Schiff­fahrts- und Schiff­bau­mu­se­um in Wörth ver­öf­f­ent­licht hat. Der tro­cke­ne Som­mer 2022 brach­te die Schiff­fahrt auf dem Rhein und sei­nen Ne­ben­flüs­sen fast zum Er­lie­gen, auf der an­de­ren Sei­te gab es auf der Werft in Er­len­bach ei­nen Ei­gen­tü­mer­wech­sel und die lan­ge Ge­schich­te des Schiff­baus kann fort­ge­setzt wer­den. Die­se und vie­le wei­te­re The­men fin­den sich in dem 64 Sei­ten star­ken Heft mit 15 Bei­trä­gen. Hier ei­ni­ge Aus­zü­ge aus dem In­halt.