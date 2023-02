Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Neue Köpfe sollen Wald im Kreis Miltenberg fit für den Klimawandel machen

Forstwirstschaft

Miltenberg 19.02.2023 - 14:37 Uhr < 1 Min.

Dorothea Krauth und Marcus Leistner haben sich für die kommenden zwei Jahre viel vorgenommen. Die 24-jährige Försterin ist für das Projekt "IZW Odenwald" zuständig. Ihr 35-jähriger Kollege ist Ansprechpartner für das Projekt "Main-Eichenwald". Erreichbar sind die beiden an der Miltenberger Außenstelle des AELF Karlstadt in der Forsthausstraße 2.

Beide haben sich laut Mitteilung bewusst für die anspruchsvolle Aufgabe zwischen Untermain und Odenwald entschieden. Sie unterstützten private und kommunale Waldbesitzende darin, den Umbau ihrer Wälder anzugehen. Wesentliche Faktoren seien die kostenfreie Beratung und verschiedene finanzielle Fördermöglichkeiten, die Waldbesitzer in Anspruch nehmen können, erklärt Leistner.

Dass den heimischen Wäldern herausfordernde Zeiten bevorstehen, sei beiden schon vor Antritt ihrer Tätigkeit klar gewesen. Die sichtbaren Auswirkungen des zurückliegenden Sommers auf die Wälder der Untermainregion schockierten die jungen Forstleuten laut Mitteilung dennoch. Hohe Temperaturen und die langanhaltende Trockenheit brachten demnach im vergangenen Jahr viele Baumarten an ihre Belastungsgrenze. Mancherorts sei der Wald großflächig geschädigt oder aufgrund von Borkenkäferbefall hektarweise verschwunden.

Mit einem umfassenden Förderprogramm und zusätzlichem Personal will die Bayerische Forstverwaltung dem Waldumbau mehr Schwung verleihen. Auch am AELF Karlstadt sei der Waldumbau ein zentrales Thema. Im bayerischen Hotspot des Klimawandels seien die Wälder vielerorts geschädigt. Fichten und Kiefern sterben ab, Buchen schwächeln. Deshalb seien an der Außenstelle Miltenberg bereits seit fünf Jahren Projektkräfte der Initiative Zukunftswald jeweils für einen befristeten Zeitraum von zwei Jahren im Einsatz. »Es ist kurz vor zwölf«, weiß auch Benedikt Speicher. Als forstlicher Abteilungsleiter ist er unter anderem für die Waldgebiete des Bayerischen Odenwaldes zuständig. »Unser vornehmliches Ziel ist es, das Bewusstsein für die Dringlichkeit des Waldumbaus bei den Waldbesitzenden und den Bürgern noch weiter zu steigern. Wenn uns das gelingt, können wir den Waldumbau mit großen Schritten voranbringen.«

