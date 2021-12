Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Neue Kindertageseinrichtung am "Äcker am Höcher"

Betreuung: Objektplanung für Neubau in Gemeinderatssitzung vorgestellt

Eschau 15.12.2021

In der Gemeinderatssitzung am Montag wurde dem Gemeinderat die Objektplanung für die Kindertageseinrichtung vorgestellt. Grundlage ist die vom Gremium im November gebilligte Planungsvariante V2.

Der Neubau der Kindertageseinrichtung soll auf einem Areal im Flurbereich "Äcker am Höcher" auf einer Gesamtfläche von 6521 Quadratmeter im Bereich zwischen den öffentlichen Verkehrsflächen "Mönchberger Weg" und "Röllbacher Weg" realisiert und umgesetzt werden.

Peter Farrenkopf und Carmen Eck vom Ingenieurbüro Johann und Eck (Bürgstadt) erläuterten, dass die Objektplanung auf Basis der vom Gemeinderat gebilligten Planungsvariante V 2 erfolgte. Die vorgestellte Entwurfsplanung sei Grundlage für das anschließende Baugenehmigungs- sowie Förderverfahren. Die Planung berücksichtige die Anregungen des Gemeinderates für ein nachhaltiges Gebäudemanagement und Energieversorgung.

Die Verwendung von Photovoltaikanlagen sei ebenso in der Diskussion wie die Verwendung von recyceltem Baumaterial oder die Sammlung des Regenwassers auf dem Grundstück. Wichtig sei dem Planungsbüro eine enge Abstimmung mit den Nutzern der Kindertageseinrichtung. Die Kindertageseinrichtung habe ein offenes Konzept, dessen Umsetzung in der Raumplanung berücksichtigt wurde. Die Planung berücksichtige die aktuellen Abläufe in der Einrichtung.

Kennzeichnend sind für die Planung zwei getrennte Bereiche für die drei Krippengruppen und vier Kindergartengruppen mit den erforderlichen Funktionsräumen. Beide Bereiche verfügen über eigene Zugänge und getrennte Spielflächen. Soweit möglich würden Räume gemeinschaftlich genutzt. Auf Anregung des Gemeinderates prüft das Architekturbüro, ob der Verbindungsbereich zwischen Kindergarten und Kinderkrippe nicht nur als Flachdach, sondern auch alternativ geplant werden könne.

Martin Roos

Übersicht: Jahresrückblick des Bürgermeisters Bürgermeister Gerhard Rüth (CSU) erinnerte daran, dass auch das Jahr 2021 von Corona geprägt gewesen sei. Trotzdem wurde in intensiven Sitzungen wieder viel für die Bürger der Gemeinde auf den Weg gebracht. Rüth erinnerte an die Realisierung und Umsetzung der Neustrukturierung der Wasserversorgung, die Vergaberichtlinien zum Verkauf gemeindeeigener Grundstücke, den Bebauungsplan "Wildensteiner Straße (Ost)" und die Erschließung und Vermarktung des Areals "Wildensteiner Straße (Ost)". Weitere Projekte sind der Neubau einer Kindertageseinrichtung mit insgesamt 136 Plätzen, die Erweiterung des Rathauses mit neuem Sitzungssaal und die Umsetzung des Spielplatzentwicklungskonzeptes mit der Neugestaltung des Spielplatzes "Wildensteiner Straße". Das Areal "Kreuzgasse" Eschau wird erschlossen und der Friedhof neu überplant. Die Gemeinde trat dem Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung bei und ist Mitglied im Kommunalen Klimaschutz-Netzwerk "Die Klima10". ro

Gemeinderat Eschau in Kürze Eschau. Der Gemeinderat hat sich sich seiner Sitzung am Montag noch mit diesen Themen befasst. Friedhofswesen: Der Vertrag mit dem Bestattungsunternehmen Firma Völker (Eschau) und die Friedhofsgebührensatzung (Friedhofs- und Bestattungsgebühren) wurden angepasst. Bürgerversammlung: Die Bürgerversammlung ist für Donnerstag, 24. März 2022, geplant. Containeranlage für Kindertageseinrichtung: Die Arbeiten liegen im Zeitplan. Die Containeranlage wurde Anfang Dezember aufgebaut, die Einbauküche wurde montiert, die Blitzschutzarbeiten und die Elektroanschlussarbeiten wurden ausgeführt. Die Erd- und Pflasterarbeiten, die Zaunbauarbeiten sowie die Außenspielfläche sollen je nach Witterung bis Ende des Jahres oder Anfang des Jahres 2022 ausgeführt werden. Die Betriebsaufnahme soll voraussichtlich Mitte Februar 2022 erfolgen. Feuerwehrbedarfsplan: Der Auftrag zur Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes wurde an das Büro Renninger (Eßfeld) erteilt. Im ersten Schritt müssen die Feuerwehren umfangreiche Datenerhebungen zum Personalstand und dem Gefahrenpotential vornehmen. Die Fertigstellung des Bedarfsplans ist für Herbst 2022 vorgesehen. Zuwendung Tragkraftspritze: Die Regierung von Unterfranken gewährt für die Beschaffung einer Tragkraftspritze eine Zuwendung von 4700 Euro. Dankeschön Kreis Ahrweiler: Für die Spende in Höhe von 4500 Euro zugunsten der Flutopfer hat sich der Kreis Ahrweiler schriftlich bedankt. Die Bewältigung der Flutkatastrophe sei die größte Herausforderung in der Geschichte des Kreises Ahrweiler. Viele Bürger hätten ihre Heimat verloren. In diesen schwierigen Zeiten sei man unendlich dankbar für die große Unterstützung, die man von vielen Seiten erfahren habe. Die enorme Hilfsbereitschaft und gelebte Solidarität gebe Kraft, weiterzumachen und das geliebte Ahrtal wieder aufzubauen. Ehrung Adolf Weis: Am 8. Dezember 2021 wurde Adolf Weis die Ehrenplakette des Landkreises Miltenberg für langjährige verdiente, ehrenamtliche Tätigkeit überreicht. Sie ist die Anerkennung seiner langjährigen verdienstvollen Arbeit im Bayerischen Fußballverband Kreisverband Aschaffenburg-Miltenberg als Schiedsrichter, Schiedsrichterbeobachter, Gruppen-, Kreisspielleiter oder als Kreisvorsitzender. Stelle Sitzungsdienst: Luisa Herbeck ist ab 1. Januar 2022 im Amt 1 "Zentrales und Bürgerservice" für die Aufgaben "Sitzungsdienst" sowie "Informations- und Kommunikationstechnik" zuständig sein. Bebauungsplanänderung "Steinig und Erweiterung Großer Trieb": Sobald der Antragsteller dem Abschluss eines Städtebaulichen Vertrages zugestimmt hat, in dem sich dieser verpflichtet, die Kosten des Verfahrens zu übernehmen, wird die Bauleitplanung und das Änderungsverfahren Bebauungsplan "Steinig und Erweiterung Großer Trieb" eingeleitet. Peter Matthiesen vom Büro Planer FM (Aschaffenburg) stellte die Planungen vor. Das Gremium war der Meinung, dass Objektvariante 1 eine städtebaulich und gestalterisch harmonische sowie die umgebungs- und nachbarschaftsverträgliche Variante ist.