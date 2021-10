Neue Erkenntnisse über Hermann Staudinger: Ein Chemiker ohne Kompass

Namensgeber des HSG in Erlenbach

Hermann-Staudinger-Gymnasium in Erlenbach. Undatiertes Porträt von Professor Hermann Staudinger, Leiter des Instituts für Markromolekulare Chemie an der Universität Freiburg/Breisgau. Staudinger gilt als der Begründer der Chemie der Makromoleküle und Polymere. Er ermittelte u. a. die Beziehung zwischen Viskosität und Molekulargewicht gelöster Polymere (Staudinger-Index). Für seine Entdeckungen auf dem Gebirt der Makomoleküle, die für die Entwicklung der Kunststoffe von Bedeutung waren, erhielt er 1953 den Nobelpreis für Chemie. Herrmann Stadinger wurde am 23. März 1881 in Worms geboren und starb am 8. September 1965 in Freiburg im Breisgau.

Zeitgeschichte ist spannend, da sich im Lauf der Zeit neue Quellen erschließen und die Maßstäbe der Beurteilung verändern. Historische Gewissheiten geraten so ins Wanken und bedürfen einer neuen Perspektive. Dies betrifft insbesondere Lebensläufe im 20. Jahrhundert, die sich über die Epoche des Nationalsozialismus erstrecken. Ein Lebenslauf, der viele Fragen aufwirft, ist der des Chemikers Hermann Staudinger (1881-1965), nach dem man in Erlenbach am Main im Jahr 1968 ein Gymnasium benannte.

Zunächst speisten sich Informationen zu Staudingers Biografie vor allem aus dem umfangreichen Nachlass, den dessen Frau Magda Staudinger bearbeitete und dem Archiv des Deutschen Museums in München übergab. Seitab davon traten jedoch in den letzten Jahren historische Erkenntnisse zutage, die ein anderes Bild als das eines in seine Arbeit vertieften Chemikers zeichnen.Hermann Staudinger erhielt 1953 für seine Forschungen über die Makromoleküle den Nobelpreis für Chemie. Er gilt damit als Wegbereiter der modernen Kunststoffe.

Neben seinen Forschungen meldete sich Staudinger an historisch markanten Punkten auch mit politischen Stellungnahmen zu Wort. Der in Worms in bürgerlichen Verhältnissen geborene Staudinger macht in seinem Studienfach Chemie rasch Karriere. 1912 wird er als Professor an die ETH nach Zürich berufen, wo er auch im Ersten Weltkrieg lehrt. In der neutralen und sicheren Schweiz veröffentlicht er im Jahr 1917 in der Zeitschrift "Friedens-Warte" den Aufsatz "Technik und Krieg". Darin legt er zum Kriegsgeschehen dar, dass der Kriegseintritt der Vereinigten Staaten im April 1917 die Siegchancen Deutschlands massiv geschmälert habe. Gegen die USA und deren Potenzial an Rohstoffen und Technik sei der Krieg nicht mehr zu gewinnen. Staudinger empfiehlt den Machthabern in Deutschland, zukünftig Konflikte nicht mehr auf militärischem Wege auszutragen.

Der Kriegsverlauf schließlich mit dem Zusammenbruch des Deutschen Kaiserreiches gibt Staudinger Recht. Staudingers Position ist dabei nicht von einem humanitären Pazifismus geprägt, sondern sie entspringt dem Kalkül des Naturwissenschaftlers. Humanistischen Gedanken folgt er in der Kontroverse, die er 1919 mit dem in Deutschland hoch angesehenen Chemiker Fritz Haber führt. Haber hatte im Ersten Weltkrieg die neue Waffe der Kampfgase entwickelt, die auf den Schlachtfeldern verheerende Wirkung zeigte.

Staudinger wendet sich in einem Artikel in der Zeitschrift "Revue International de la Croix Rouge" gegen deren Einsatz.In Deutschland werden diese Äußerungen Staudingers genau registriert. Sie entsprechen nicht der allgemeinen deutschnationalen Gesinnung. Die deutsche Botschaft in der Schweiz etwa positioniert sich daher gegen Staudingers Bestreben, die Schweizer Staatsbürgerschaft zu erwerben.

Staudingers Äußerungen zum Ersten Weltkrieg kommen dann auch auf den Prüfstand, als er seine wissenschaftliche Karriere in Deutschland weiterführen will. Im Jahr 1925 erhält Staudinger einen Ruf auf den Lehrstuhl für Chemie in Freiburg. Im Vorfeld muss er vor den Gremien der Universität zu seinen Artikeln zum Ersten Weltkrieg Stellung nehmen. Staudinger distanziert sich davon und bemüht "eine ganze Reihe Missverständnisse", auch sei seine Stellung zum Giftgaskrieg "falsch aufgefasst" worden. Mit einigen Gegenstimmen wird er schließlich berufen.

Die Jahre in Freiburg bringen für Staudinger ebenso Änderungen im Privatleben. Im Jahr 1927 lässt er sich von seiner langjährigen Ehefrau Dorothea scheiden, mit der er vier Kinder hat. Mit Dorothea war er in religiös-sozialistische Kreise eingebunden, seine Frau wird später Mitglied der Religionsgemeinschaft der Quäker. Kurz nach der Scheidung ehelicht Staudinger die aus Lettland stammende Biologin Magda Woit, die auch seine Mitarbeiterin wird. Der Vater seiner neuen Frau, Oskar Woit, ist der Botschafter Lettlands in Berlin und pflegt enge Kontakte zum deutschnational gesinnten Reichspräsidenten Paul von Hindenburg.

Die chemischen Forschungen Staudingers in Freiburg werden von der Industrie reichlich gefördert. Die I.G. Farben Hoechst zahlt ihm ab 1927 als freiem Mitarbeiter 10.000 Reichsmark pro Jahr, was zu diesem Zeitpunkt einer Kaufkraft von etwa 38.000 € entspricht. Im Jahr 1933 wird Staudinger in ein finsteres Ereignis der deutschen Geistesgeschichte verwickelt. An der Universität Freiburg wirkt ebenfalls der Philosoph Martin Heidegger, der in den 1920er Jahren mit seiner auf das menschliche Dasein ausgerichteten Denkrichtung ("Sein und Zeit") berühmt wird.

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 stimmt Heidegger überraschend in deren Furor ein. Er übernimmt im Rahmen der politischen Gleichschaltung der Gesellschaft in Freiburg das Amt des Universitätsrektors und füllt es mit besonderem Eifer als "Führer" aus.Eine seiner denkwürdigen Amtshandlungen ist die verdeckte Denunziation seines Kollegen auf dem Chemie-Lehrstuhl, Hermann Staudinger. Heidegger initiiert ein politisches Verfahren gegen Staudinger mit dem Ziel, ihn als Berufsbeamten von der Universität auszuschließen.

Im Zentrum der Ermittlungen gegen Staudinger stehen wiederum dessen im Ersten Weltkrieg in der Schweiz geäußerten antideutschen Positionen. Die Gestapo fordert dazu aus der Schweiz Unterlagen an, die der damalige deutsche Gesandte dort, Ernst von Weizsäcker, umfassend liefert. Heidegger befeuert die Entlassung Staudingers am 10. Februar 1934 mit einem Bericht an das Kultusministerium, in dem er Staudinger sogar den Verrat von chemischen Fabrikationsverfahren an das Ausland vorwirft. Heidegger sieht Staudinger als einen Mitläufer. Er schließt seinen Bericht mit dem Wunsch um ein Einschreiten, "zumal sich Staudinger heute als 110prozentiger Freund der nationalen Erhebung ausgibt".

Bei einem Verhör im Kultusministerium wenige Tage später erhält Staudinger die Gelegenheit zur Stellungnahme. Hier legt er dar, dass er seine früheren politischen Ansichten nicht mehr vertrete, er habe vielmehr "den Ausbruch der nationalen Revolution mit großer Freude begrüßt". Zugleich führt er aus, dass er als Chemiker "im nationalsozialistischen Staat eine außerordentlich weitgehende Betätigungsmöglichkeit" sehe. Zur Frage seines einstmals vertretenen Pazifismus erklärt er, dass dieser nicht an den Ideen der Quäker oder Kriegsdienstverweigerer orientiert sei, womit er sich klar von der Gedankenwelt seiner ersten Frau Dorothea distanziert.

Staudinger unterstützt seinen Kampf um den Verbleib im Staatsdienst mit weiteren Maßnahmen. Der nationalsozialistische Oberbürgermeister Freiburgs Franz Kerber setzt sich für ihn ein. Dazu interveniert Staudingers Schwiegervater Oskar Woit in dieser Sache beim Reichspräsidenten Hindenburg. Unmittelbar nach dem Verhör im Kultusministerium veröffentlicht Staudinger in der "Völkischen Zeitung" zudem einen längeren Artikel mit dem Titel "Die Bedeutung der Chemie für das deutsche Volk". Einen Sonderdruck davon übersendet er sogleich dem Kultusminister persönlich.

Das Kultusministerium gestaltet die Sache zuletzt so, dass es den Antrag auf Entlassung aus dem Staatsdienst zurücknimmt und Staudinger ein Entlassungsgesuch schreiben lässt, das es für ein halbes Jahr zu den Akten nimmt. Nach politischem Wohlverhalten in dieser Zeitspanne erhält Staudinger das Gesuch wieder zurück.Nach diesem Vorfall kann Staudinger in den nächsten Jahren weitgehend unbehelligt weiterforschen, lediglich einige Auslandsreisen werden ihm untersagt. So ist er sehr aktiv, die Erträge aus seinen Forschungen zu optimieren. Wichtig ist ihm in den Jahren nach 1933 auch, die Urheberschaft der Forschungen an seinem Spezialgebiet der Makromoleküle an sich zu ziehen.

Zu Gegnern werden dabei für ihn unter anderem die Professorenkollegen Kurt H. Meyer und Hermann Mark. Die Tatsache, dass diese beiden im nationalsozialistischen Sinn Juden sind, nutzt Staudinger als besondere Angriffsfläche. Die Wissenschaftshistorikerin Ute Deichmann stellt fest, dass es - neben anderen - auch für Staudinger "nach 1933 zunehmend selbstverständlich wurde, sich teilweise äußerst primitiver antisemitischer Äußerungen zu bedienen und sich als Opfer von Juden darzustellen, wenn es opportun schien". Die antisemitisch unterlegten Streitigkeiten Staudingers werden sogar der Chemie-Industrie zu viel. Georg Kränzlein, Vorstandsmitglied der I. G. Farben, schreibt im Jahr 1936 an Staudinger: "Sie begehen m. E. den Fehler, daß Sie sich dauernd mit Juden herumstreiten. ? Wir distanzieren uns systematisch von den Juden, das beweisen die Nürnberger Gesetze."

Im Jahr 1939 rückt für Staudinger die Kriegswichtigkeit seiner Forschungen in den Fokus. Wenige Wochen nach Kriegsbeginn, im Oktober 1939, bietet er in einem Schreiben an Rudolf Mentzel, den Präsidenten der Deutschen Forschungsgemeinschaft, einen Überblick über seine Arbeiten zum Beispiel bei der Herstellung von Schießbaumwolle und Nitratpulvern. Insbesondere hebt er seine Forschungen über ein Schutzmittel gegen Kampfstoffe und eine neue Gasmaske hervor.

Nach Kriegsende 1945 will Staudinger weiter in Freiburg lehren. Im Entnazifizierungsverfahren schildert er gegenüber der französischen Besatzungsmacht ausführlich die Repressalien der Nationalsozialisten, die er aufgrund seiner pazifistischen Einstellung im Ersten Weltkrieg erfahren habe. Er betont darüber hinaus die internationale Bedeutung seiner Forschung an den Makromolekülen ebenso wie die Reputation seines Schwiegervaters.Im Jahr 1947 sieht Staudinger es dann an der Zeit, sich in der Nachkriegsgesellschaft zurückzumelden.

Zum Kriegsgeschehen veröffentlicht er die Schrift "Vom Aufstand der technischen Sklaven", in der er wieder auf seine politische Position im Ersten Weltkrieg zurückkehrt. Nun berechnet Staudinger für den Zweiten Weltkrieg die Bilanz an technischen Mitteln und Rohstoffen, die er, in befremdlicher Diktion, "technische Sklaven" nennt. Er resümiert, dass Hitler durch den Krieg gegen die Sowjetunion hinsichtlich der Rohstoffe ins Hintertreffen geriet und durch die Kriegserklärung an die USA sein technisches Übergewicht einbüßte. Staudinger schließt: "Im zweiten Weltkrieg wie im ersten entschied dieses Land [die USA] mit seinem ungeheuren technischen Sklavenheer die Lage zu Ungunsten Deutschlands." Zuletzt bedauert Staudinger, dass das Attentat aus Wehrmachtskreisen vom 20. Juli 1944 auf Hitler scheiterte.

Die "militärischen Führer" hätten jedoch hier, wie 1918, die Absicht gezeigt, dem deutschen Volk die "vollständige Zerstörung" zu ersparen. Insbesondere Staudingers Verhalten im Nationalsozialismus sorgte 2016 in Freiburg dafür, dass eine Historikerkommission bei der Bewertung von Straßennamen empfahl, die Staudingerstraße der Stadt mit zusätzlichen Erklärungstafeln zu versehen.Wie aber lässt sich die Forscherbiografie Staudingers kurz zusammenfassen?

Im Überblick ist hier allein der irritierende Weg eines Naturwissenschaftlers durch die historischen Abgründe des 20. Jahrhunderts zu erkennen.Auch Zeitzeugen liefern nur Umrisse. Der Chemie-Professor Helmut Ringsdorf, ein Diplomand Staudingers in der Nachkriegszeit, etwa schildert diesen als einen "Menschen mit starken Sympathien und auch Antipathien". Der Philosoph Max Müller, der Staudinger an der Freiburger Universität schon in der Weimarer Republik kannte, berichtet, dass dieser ein "unglaublich gütiger Mensch", jedoch "keine politische Natur" gewesen sei. In seinem politischen Verhalten sei Staudinger vielmehr den sehr differenten Denkrichtungen seiner Ehefrauen gefolgt.

Im Hinblick auf ein Gymnasium, das den Namen Hermann Staudingers trägt, wird es sicher sinnvoll sein, die Verantwortung von Naturwissenschaften anhand der Forscherbiografie ihres Namensgebers zu problematisieren. Eine Schule bietet dafür mehr Platz als ein Straßenschild. Hierbei wird sich die Frage stellen, welche Merkmale der Biografie Hermann Staudingers als vorbildlich für die Wissenschaft in einer freiheitlich demokratischen Gesellschaft bezeichnet werden können.

Gastbeitrag von Eric Erfurth

Der Autor des Artikels studierte Geschichte, ist Kreisheimatpfleger und absolvierte sein Abitur 1980 am Hermann-Staudinger-Gymnasium in Erlenbach.

