Neue Erfbrücke in einer der nächsten Woche vorerst befahrbar

Gemeinderat: Beton- und Asphaltierungsarbeiten sind abgeschlossen - Nochmalige Sperrung im März

Eichenbühl 15.12.2022 - 15:26 Uhr < 1 Min.

Die Rampen an beiden Ufern müssen noch fertiggestellt werden. Dann kann die neue Brücke über die Erf in Kürze genutzt werden. Die letzten Arbeiten können allerdings erst im März erfolgen.

Am Mittwoch wurden die Arbeiten für die Zu- und Abfahrten der Brücke begonnen. In den nächsten Wochen könne die Brücke vorerst für den Verkehr freigegeben und die Umleitungsausschilderung aufgehoben werden. Diese Nachricht dürfte vor allem zahlreiche vom Umgehungsverkehr geplagte Anwohner in der Bürgstadter Straße freuen. Der erwartete Freigabetermin hänge jedoch auch witterungsbedingt vom Fortschritt am Aufbau der beidseitigen Rampen ab.

Die letzten dann noch erforderlichen Arbeiten umfassten den Geländerbau sowie die Asphaltierungsarbeiten der Brückenzu- und -abfahrten. Diese könnten entsprechend der Witterung wahrscheinlich aber erst im März vorgenommen werden. Für diese Restarbeiten müsse die Brücke dann noch einmal für mehrere Tage gesperrt werden, erläuterte Winkler.

