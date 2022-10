Neue Bürgerenergie Buchen setzt auf Photovoltaikanlagen

Waldstetten gegen Windpark - Remis für Walldürn im "Hitmachduell"

Necker-Odenwald-Kreis 18.10.2022 - 14:04 Uhr 1 Min.

Windräder in der Nähe des Buchener Stadtteils Hettingen. In Waldstetten will die Bürger die Aufstellung von Windkraftanlagen dagegen verhindert.

Umwelt: Der städtische Eigenbetrieb »Energie und Dienstleistungen Buchen« und das Unternehmen »Zeag Energie« aus Heilbronn haben die »EE Bürgerenergie Buchen« (BE Buchen) gegründet. Diese will Anlagen zu Erzeugung von erneuerbare Energie errichten und betreiben, wie etwa Flächen-Photovoltaikanlagen. So hat der Buchener Gemeinderat dieses Jahr beschlossen, auf dem Stadtgebiet bis zu 90 Hektar Fläche für Freiflächen-PV-Anlagen zuzulassen. Das erste Projekt soll auf 20 Hektar bei Rinschheim realisiert werden. Wie die Fränkischen Nachrichten berichteten, sollen nur Flächen von minderer Bodenqualität für PV-Anlagen genutzt werden. An der neu gegründeten BE Buchen können sich Bürger und Vereine beteiligen.

Windenergie:Die Bürger der Gemeinde Höpfingen haben über die Errichtung eines Windparks auf der Gemarkung des Stadtteils Waldstetten abgestimmt. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilte, hätten sich 496 Bürger an der Abstimmung beteiligt, davon allein 205 aus Waldstetten. Während sich die Höpfinger zu rund 86 Prozent für die Errichtung des Windparks aussprachen, waren in Waldstetten etwa zwei Drittel dagegen. In der Gesamtgemeinde befürworteten rund 64 Prozent der Abstimmungsteilnehmer die Baumaßnahme. Die Beteiligung an der Abstimmung war mit 19 Prozent recht gering. Vergangene Woche lehnte der Ortschaftsrat Waldstetten den Bau der Windkraftanlagen auf seiner Gemarkung ab.

Medien: Der Radiosender SWR 1 war am Freitagnachmittag mit seiner Sendung »Hitmachduell« in Walldürn zu Gast. Wie die Fränkischen Nachrichten berichteten, überprüften die Moderatoren die Gesangskünste der Walldürner Bürger. Dabei maßen sie sich mit der Stadt Riedlingen an der Donau, wo zeitgleich ein »Hitmachduell«-Team vor Ort war. Die Moderatoren in den beiden Städten mussten so viele Menschen wie möglich finden, die vor Ort das Lied »Wellerman« sangen. Das Duell endete unentschieden. Denn in beiden Städten nahm dieselbe Anzahl an Menschen an dem öffentlichen Singen teil.

Martin Bernhard