Neue Ausstellung: Indonesiens Kultur und Lebensgefühl in Amorbach nachspüren

Freie Internationale Universität Amorbach präsentiert »On Fire« von Isabell Semma und Rainer Englert

Amorbach 04.09.2022 - 15:31 Uhr 2 Min.

Isabelle Semma und Rainer Englert setzen sich in Amorbach künstlerisch mit Kultur und Leben in Indonesiens Regenwald auseinander.

Isabelle Semma und Rainer Englert schaffen es, bis zum 7. Oktober eine Ahnung, ein Gespür von indonesischer Kultur und vom Leben im Regenwald in das »Eutopische Stadtpalais« zu zaubern. Das Haus in Amorbachs Johannisturmstraße 4 stellt Thomas Hohlfeld, ehemaliger Kunsterzieher am KEG Amorbach und lange selbst bei der FIA aktiv, dieser gemeinnützigen Initiative zur Förderung von Kunst und Kultur für Ausstellungen und andere Aktionen zur Verfügung.

Rainer Englert, der 1956 in Heidelberg geboren wurde und seit langem in Walldürn-Neusaß lebt und arbeitet, hat selbst mehrfach bei Indonesienaufenthalten den Reiz und das unvergleichliche Flair des Inselstaats in Südostasien kennen- und liebengelernt. In Amorbach spiegeln seine Skulpturen aus Lindenholz und Eiche, aber auch Bronzearbeiten und bunte, ausdrucksstarke Gemälde in Mischtechnik sein Bild von diesem Land - immerhin mit gut 270 Millionen auf Platz 4 der weltweiten Einwohnerrangliste.

Konsequentes Hochformat

Das konsequente Hochformat der Bilder wirkt wie eine stimmige Analogie zu den Skulpturen in den unterschiedlichsten Formaten - von Vitrinengröße bis zu meterhohen Objekten. Diese Kunstwerke scheinen wie gemacht für den Ausstellungraum in Hohlfelds Haus, das er weitgehend eigenhändig instandgesetzt hat und das nun in Amorbach wieder kleine Präsentationen zulässt. Für das Barockstädtchen um so wichtiger, als frühere Magneten für Kunstfreunde aus Nah und Fern wie die Galerie Kreuzer oder das Museum Mutter längst nicht mehr existieren. Vollwertig kann so zwar die Bedeutung Amorbachs als eine Art »Kunstmetropole« im Odenwald nicht wiederhergestellt werden, aber die kleinen Ausstellungen im eher familiären Rahmen und ganz ohne dominierende wirtschaftliche Interessen sind doch ein erfreulicher, viel versprechender Neuansatz.

Wichtig dafür ist in der aktuellen Ausstellung die Beteiligung der in Buchen lebenden Künstlerin Isabelle Semma, 1972 in Bad Mergentheim geboren, die im väterlichen Atelier die Bildhauerei erlernte. Sie studierte ab 1988 an der Modeschule in Wien, anschließend an der Deutschen Meisterschule für Mode in München Modeentwurf und Industriedesign. Neben ihrer freiberuflichen Arbeit als Modedesignerin und Kostümbildnerin war sie zehn Jahre auch im Stadttheater Heidelberg in der Kostümabteilung aktiv, organisierte in Buchen u.a. die Kulturnacht und die Kunstmesse und verzeichnet daneben Erfolge als Schauspielerin und als Regie- und Produktionsassistentin beim Film. Im Bezirksmuseum Buchen eröffnete sie, ein kreatives Multitalent, die Dauerausstellung und Sammlung mit Werken ihres Vaters Fernand Semma.

Gesamtkunstwerk

Diese Vielseitigkeit beweist sie auch in Amorbach: Die Ausstellung selbst geht auf ihren Kontakt mit dem befreundeten Martin Geier zurück, der seit Jahren in Indonesien ein Haus baut und dessen Aufnahmen und Erzählungen Semma zu ihrer Videoinstallation über die Faszination von Kultur und Natur Indonesiens angeregt haben. Dieser Videobeitrag war auch bei der Vernissage am Freitagabend zu sehen, stil- und stimmungsvoll untermalt von den Trommelklängen einer kleinen Musikgruppe um Wolfgang Katzer und von den lautmalerischen Gesängen der Cherokee, dem größten heute noch existierenden indigenen Volk Nordamerikas. Zusammen mit den Kunstwerken, zu denen auch noch Bilder Semmas zählen - Aquarelle, Collagen und Arbeiten mit Copicmarker - entstand so eine Art Gesamtkunstwerk in dieser Ausstellung, das Kunstfreunde ebenso anlocken sollte wie diejenigen, die schon immer die kulturelle Vielfalt Indonesiens erleben wollten - wenn schon nicht vor Ort, so doch hier in Amorbach.

Besichtigung der Präsentation bis 7. Oktober nach Vereinbarung per Mail an isabelle.semma@gmail.com oder per Telefon: 0171-4367488. Informationen zur FIA: https://www.fia-amorbach.de.