Neue Ausstellung in Amorbach: Der Traum vom Fliegen

Acrylbilder und ein Kinderbuch von Lalena Moseler

Amorbach 17.10.2022 - 09:57 Uhr 2 Min.

Lalena Monseler zeigt in Amorbach die Originalbilder, die sie für das Kinderbuch gemalt hat.

Lalena Monseler, 1988 in Emendingen geboren, ist seit 2018 Kunsterzieherin am KEG Amorbach, seit kurzem auch Fachleiterin der Fachschaft Kunst. Seitdem hat sie mit Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums schon viel beachtete Ausstellungen organisiert, unter anderem 2017 eine interessante Präsentation fantasievoller Lampen im fürstlichen Marstall und 2020 die Abschlussarbeiten des Abiturjahrgangs unter dem Motto »Design, Architektur, freie Kunst«.

Sie selbst zeigt an zwei Wochenenden im Erdgeschoss acht meist großformatige Acrylarbeiten, vor allem aus den beiden letzten Jahren mit oft faszinierenden Farbverläufen, wobei der »Lampenmann« und die »Spulen« besondere Hingucker sind. Dazu kommen 14 Originalbilder, die mit Fineliner entstanden sind und aquarelliert wurden - Doppelseiten aus dem Kinderbuch mit dem Titel »Winterlinde - der Traum vom Fliegen«. Dazu hat sie selbst den Text geschrieben, der zwischen kindlicher Phantasie und Traumvorstellungen changiert und in Vierzeilern mit Paarreim und in einer Sprache gefasst ist, die man mit drei, vier Jahren so gut versteht wie im hohen Alter. Es lohnt sich, das Buch mit den im besten Sinn kindlichen Versen in einem der Sessel in der Ausstellung in Ruhe durchzublättern. Man genießt dann das schöne Zusammenspiel der Verse mit den zarten Bildern ohne grelle Farben, eher mit pastellfarbener Anmutung, die den Betrachter in die Traumlandschaft hineinziehen können. Das Buch dürfte in absehbarer Zeit einen Verlag finden und Jung und Alt erfreuen.

Und das Rätsel um den Titel? Das mit dem Flug durch Raum und Zeit in den Träumen ist einfach und liegt beim Betrachten der Bilder und des Bilderbuchs nahe. Die »zwei bis drei Stunden« sind weniger geheimnisvoll als ganz praxisnah. Mehr als die maximal zwei bis drei Stunden kann die Malerin, die an der Alanushochschule für Kunst und Gesellschaft studiert hat, aktuell nämlich dem Alltag nicht für ihre Kunst »abknapsen«. Neben ihrem Beruf als Gymnasiallehrerin ist sie inzwischen zweifache Mutter, wobei die Tochter noch kein Jahr alt ist und sich vermutlich zu einer ganz begeisterte Betrachterin des mütterlichen Bilderbuches entwickeln wird.

Die Ausstellung ist noch am Samstag, 22. Oktober, und am Sonntag, 23. Oktober, jeweils von 16 bis 18 Uhr in der Johannisturmstraße 4 in Amorbach zu sehen. Lalena Monseler freut sich auf das Gespräch mit den Besuchern über ihre Bilder und vor allem über das Kinderbuch.

