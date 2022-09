Neue Ampel auf Mainbrücke an Auffahrt Obernburg-Mitte installiert

Voraussichtlich ab Mittwoch, 7. September, in Betrieb

Obernburg 06.09.2022 - 12:41 Uhr < 1 Min.

Die Unfallkommission hat entschieden, an der Abfahrt der Anschlussstelle Obernburg-Mitte der B 469 in Fahrtrichtung Norden anstelle einer nur vorübergehenden mobilen Baustellenampel eine fest installierte Signalanlage zu errichten. Mit dieser Signalanlage kann nun sowohl der baustellenbedingte Umleitungsverkehr des Baus des Kreisverkehrs an der Bundesstraße 426 bei Obernburg/Eisenbach abgewickelt als auch allgemein das Unfallgeschehen reduziert werden.

Eigentlich sollte auf der Brücke eine Baustellenampel den Mehrverkehr regeln, der während des Baus eines Kreisverkehrs an der Kreuzung der Bundesstraßen 469 und 426 sowie der Zufahrt zur Waldhausstraße erwartet wird. Wegen dieser Baustelle wird voraussichtlich Mitte September am Anschluss Obernburg Süd die Zufahrt von Wörth kommend in Fahrtrichtung Obernburg-Eisenbach und Mömlingen gesperrt. Kraftfahrer müssen dann in Richtung Norden weiterfahren und können erst an der Anschlussstelle Obernburg-Mitte (B 469/St 2308) abfahren.

Da sich dort in den vergangenen Jahren auffällig viele Unfälle ereignet haben, hat die Unfallkommission, bestehend aus Straßenverkehrsbehörde, Polizei und Staatlichem Bauamt entschieden, dort anstelle einer vorübergehenden Baustellenampel eine fest installierte Signalanlage zu errichten, um die Sicherheit dauerhaft zu erhöhen. Die Ampel soll an diesem Mittwoch, 7. September, in Betrieb genommen werden.

Martin Roos