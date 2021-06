Neubaugebiet in Kleinwallstadt nimmt weitere Hürde

Hintergrund

Gemeinderat in Kürze Gedenkminute. Zu Beginn der Sitzung wurde dem verstorbenen Richard Arnold gedacht, der 36 Jahre dem Gemeinderat angehörte und Anfang Juni im Alter von 86 Jahren verstorben war. Bürgermeister Thomas Köhler würdigte ihn als einen Menschen, der mit seinem humorvollen und vertrauensvollen Wesen im Gremium große Beliebtheit und hohe Wertschätzung genoss.

Nichtöffentliche Sitzung. Für die Modernisierung von zwei Großraumbüros im Rathaus wurden Aufträge vergeben. Die Firma Siedel aus Aschaffenburg liefert für 19.000 Euro Teppichboden und Innenplissees und tauscht Pendelleuchten aus. 10.600 Euro kosten die Überarbeitung der Elektroverkabelung durch die Firma MS Elektronik aus Elsenfeld, 6.300 Euro die Trockenarbeiten, die das Malerstudio Meyerer aus Hofstetten erledigt und für Arbeiten an den Einbauschränken und der Trennwand müssen 38.500 Euro an die Firma SBS aus Goldbach gezahlt werden. Der Auftrag für die Erschließung des Areals "Traube", der die Verlegung und den Anschluss der Ver- und Entsorgungsleitungen, die Straßenbauarbeiten sowie die Wiederherstellung des Parkplatzes am Bankgebäude beinhaltet, ging für 214.000 Euro an die Firma Kunkel aus Aschaffenburg. Das gleiche Unternehmen wurde für 267.000 Euro mit der Erneuerung der Wasser- und Kanalleitungen samt Hausanschlüssen sowie den Neubau der Straße als auch der Gehwege der Rohestraße zwischen Jahnstraße und Miltenberger Straße beauftragt.

Gemeindearchiv. Bisher gab es keine Regelung für die Nutzung des Gemeindearchivs. Verwaltungsmitarbeiter Jochen Ratz hat sich in diesen Bereich eingearbeitet und klare Regeln für die künftige Nutzung erarbeitet, die in einer Satzung gefasst wurden. Einstimmig wurde diese mit der entsprechenden Gebührensatzung gebilligt.

Breitbanderschließung. Der Auftrag für den Glasfaserausbau im Markt Kleinwallstadt und dem Ortsteil Hofstetten wurde an die Deutsche Telekom vergeben. Einstimmig wurde die Verwaltung beauftragt, die entsprechenden Absichtserklärungen beziehungsweise Wegenutzungsvereinbarungen mit dem Netzbetreiber abzuschließen. Hauptgrund für die Vergabe an die Telekom, dass bei der Deutschen Glasfaser ein Vertrag über mindestens 300 Mbit/s abgeschlossen werden muss, bei der Deutschen Telekom sind auch Verträge mit geringeren Übertragungsraten möglich. Außerdem verzichtete diese auf eine Nachfragebündelung samt Vorvermarktung. Erledigt werden die Arbeiten in dem Gebiet westlich der Bahnlinie 2023, östlich der Bahnlinie 2024 und der Ortsteil Hofstetten wird 2025 erschlossen.

Informationen. Bürgermeister Thomas Köhler informierte darüber, dass das örtliche Hallenbad seit 9. Juni wieder geöffnet ist. Auch der gemeindliche Grillplatz kann wieder angemietet werden. Zulässig sind dort Veranstaltungen mit einem von Anfang an klar begrenzten und geladenen Personenkreis mit bis zu 100 Personen. Die störungsanfällige Elektroladesäule für Autos an der Wallstadthalle wird vom Betreiber gegen technisch stabilere Geräte ausgetauscht. Abgerissen wurde die nicht mehr benötigte Trafostation Ecke Schlossstraße/Friedhofstraße. Dies Fläche könnte künftig als Parkplatz genutzt werden. Die in der Zehntscheune gewünschte Wickelauflage für Babys wurde jetzt in der Behindertentoilette montiert. Die provisorische Toilettenlösung am Grüngut-Sammelplatz hat sich nicht bewährt. Jetzt wurde ein Toilettenhäuschen am Container installiert. Auf dem Spielplatz in Hofstetten wurden jetzt auch Spielgeräte für Kleinkinder vom Bauhof installiert. Barrierefrei erschlossen wird derzeit der Zugang zur Schule in Hofstetten. Damit können bei der Bundestagswahl im Herbst auch mobilitätseingeschränkte Personen das Wahllokal besser erreichen. Nähere Informationen gibt es zu der erstmals stattfindenden Aktion "Gelbes Band: Obst für alle!" Diese Aktion wurde im letzten Jahr von der Fraktion der Grünen angeregt und hat den Sinn, dass Bäume mit einem gelben Band gekennzeichnet werden, die von interessierten Personen kostenlos abgeerntet werden können. Durch diese Aktion werden Früchte, die ansonsten verfaulen würden, einer sinnvollen Nutzung zugeführt. In diesem Jahr jährt sich zum 50. Mal die Eingemeindung Hofstettens. Ein entsprechendes Fest soll am 25. Juli stattfinden. ney