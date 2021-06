Neubau ohne Treppen

Bauprojekt: Kinderkrippe am Pfarrer-Söller-Platz - Förderantrag bei Regierung gestellt

Kleinwallstadt 10.06.2021

Der Architekt Josef Roth aus Leidersbach hat die Planungen erstellt. "Es wird ein freistehendes, eingeschossiges Gebäude werden, bei dem alle Kinder über die Terrasse einen direkten Zugang zu den Außenflächen haben", erklärte er bei der Präsentation der Pläne. Es gibt in dem Gebäude keine Treppen, die von Kindern genutzt werden müssen. Auch an die Eltern wurde gedacht. Für sie ist im Eingangsbereich ein Kommunikationsraum eingerichtet. In einem separaten Gebäude direkt gegenüber dem Eingang zur Krippe können die Kinderwagen abgestellt werden. Von ihrem Büro aus kann die Kindergartenleitung den Eingang einsehen. Vorgesehen ist eine Fußbodenheizung, für die die Energie mittels einer Luft-Wasser-Wärmepumpe erzeugt wird.

Die drei Gruppenbereiche sind identisch konzipiert. Jeder der Bereiche hat einen eigenen Abstellraum, einen Gruppenraum mit Küchenzeile, an den sich direkt der Schlafraum sowie ein Waschraum mit Toiletten anschließt. Die Toiletten sind so angeordnet, dass man vom Krippenraum einen Einblick hat und zur Kontrolle nicht immer hinein gehen muss. Zwei Krippenräume sind mit einer Tür verbunden. Das hat gewisse Vorteile im Alltag und erleichtert die Arbeit des Personals. Die Räume selbst haben bodentiefe dreifach verglaste Fenster, sind dadurch hell und freundlich. Das Wohlfühlambiente der Räumlichkeiten wird durch einen Parkett-Bodenbelag unterstützt. Ein kleiner Teil des Gebäudes ist unterkellert. Dort ist die Technik für das Gebäude untergebracht und Lagermöglichkeiten vorhanden. Die Fassade wird teilweise mit Holzplatten verkleidet, die Dachform ist eine Kombination aus Pult- und Flachdach.

Damit die Errichtung des Gebäudes förderfähig ist, wurden die Flächenvorgaben der Regierung von Unterfranken für Räume eingehalten (Flächenangaben in Quadratmetern). Neben den eigentlichen Nutzungsflächen für die Kinder zum Spielen (130), Schlafen (75), Waschen (37) und dem notwendigem Abstellraum (10) sind auch Räumlichkeiten für die Kinderwägen (27), die Leiterin (13), das Personal (23), die Küche mit Vorratsraum (19), den Speiseraum (43), für die wartenden Eltern (17) und Lagermöglichkeiten (50) eingeplant.

Zusammen mit den Funktionsräumen und Fluren hat das Gebäude eine Grundfläche von 625 Quadratmeter. Die Berechnung der voraussichtlichen Baukosten basiert auf der Größe des umbauten Raumes. Wird die geplante Größe mit den aktuellen Erfahrungswerten bei den Baukosten von 555 Euro pro Kubikmeter umbauter Raum multipliziert, ergibt sich der Wert der voraussichtlichen Kosten. Das bedeutet voraussichtliche Investitionskosten von 1,8 Millionen Euro für den Baukörper der neuen Kindertagesstätte. Für die Erstellung der 400 Quadratmeter großen Außenanlagen entstehen geplante Kosten von 100.000 Euro und noch einmal der gleiche Betrag für die Ausstattung der Räumlichkeiten. An Nebenkosten kommen noch einmal 360.000 Euro hinzu, so dass die Gesamtkosten mit den Veränderungen am Bestand mit neuer Wegeführung und den Parkplatzergänzungen voraussichtlich 2,4 Millionen Euro betragen.

