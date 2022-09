Neuauflage der »Ortsgeschichte« von Adam Otto Vogel

Hintergrund

Unser Mitarbeiter Martin Roos hat sich mit dem HGV-Vorsitzenden Wolfgang Stapp über das Buch unterhalten.

Warum wurde das Buch neu aufgelegt?

Das Buch wird in der Bevölkerung nach wie vor sehr geschätzt. Es existiert in sehr vielen Haushalten, ist aber leider seit einigen Jahrzehnten nicht mehr erhältlich. Durch die Frakturschrift, in der man damals gedruckt hat, ist es für viele heute auch nicht mehr ganz einfach zu lesen. Daher gab es schon länger die Überlegung, es in einer modernen Schriftform, aber ansonsten unverändert neu aufzulegen.Das Buch wurde 1930 herausgegeben. Inwiefern ist es heute noch aktuell?

Wolfgang Stapp: Ich denke, weil er uns sehr anschaulich mitnimmt in die Zeit unserer Großeltern und Urgroßeltern. Es öffnet für uns ein Fenster in unsere Geschichte. Es zeigt uns die Umgebung und die Welt unserer Vorfahren. Wir treten, wenn man so will, eine Reise in unsere eigene Vergangenheit an. Zusätzlich machen die festgehaltenen mündlichen Überlieferungen das Buch von Adam Otto Vogel so wertvoll.

Hat uns das Buch heute noch etwas zu sagen?

Wolfgang Stapp: Davon bin ich fest überzeugt. Es ermöglicht uns ein tieferes Verständnis für unsere unmittelbare Heimat und zeigt uns, woher wir kommen. Nicht zuletzt hilft es uns, unseren Ort, unsere Vorfahren und vielleicht auch uns selbst etwas besser kennen zu lernen. Und außerdem macht es einfach Spaß, ab und zu darin zu lesen.