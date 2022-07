Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Neu gestalteter Kirchplatz in Volkersbrunn gesegnet

Eröffnungsfeier mit Prozession und Gottesdienst am Annatag

Leidersbach 27.07.2022

Im Rahmen des traditionellen Annatages wurde am Dienstag im Anschluss an einen Gottesdienst auch der neu gestaltete Kirchenvorplatz von Pfarrer Martin Wissel eingeweiht.

In ihren Grußworten lobten Andreas Schmitt als Ansprechpartner der Kirchengemeinde Sankt Rochus und Bürgermeister Michael Schüßler das große ehrenamtliche Engagement, das zum Gelingen des Projektes erheblich mit beigetragen habe. Gut 1000 Stunden Arbeitsleistung seien erbracht worden.

Ihr Dank gelte auch der Diözese in Würzburg für gewährte Zuschüsse sowie dem Amt für ländliche Entwicklung, denn das Projekt war im Rahmen der Dorferneuerung, in deren Endphase man sich nun befinde, umgesetzt worden. Erreicht worden sei dabei nicht nur, den Kirchenvorplatz neu an die Straße anzubinden, sondern auch, einen barrierefreien Zugang zum Friedhof zu schaffen. Zusammen mit dem Dorfgemeinschaftshaus habe Volkersbrunn nun ein Zentrum, das sich sehen lassen könne.

Nach dem Gottesdienst segnete Pfarrer Martin Wissel den neu gestalteten Kirchplatz. Abschließend waren alle Besucher zum Fastenessen im Dorfgemeinschaftshaus eingeladen.

Hans Zajic