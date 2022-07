Nervenkitzel pur trifft auf Überraschungsmomente

Hanauer Traumtheater mit »Misery« auf der Clingenburg

Klingenberg a.Main 04.07.2022 - 15:39 Uhr 1 Min.

Zum Schluss von "Misery" wird es nochmal richtig spannend in einem erbitterten Endkampf zwischen Annie Wilkes, gespielt von Victoria Leschhorn und Paul Sheldon, dargestellt von Dennis Kutt.

Bis zum Schluss blieb es spannend und selbst diejenigen, die den 1990 unter Regie von Rob Reiner gedrehten gleichnamigen Psychothriller »Misery» nach einer Romanvorlage von Stephen King, kannten, auf dem die Bühnenversion beruhte, durften einige Überraschungsmomente erleben.

Ausdrucksstarkes Spiel

Erstmals gastierte die 2016 gegründete Amateurtheatergruppe um Vorsitzenden und Regisseur Mark Brauneis auf der Clingenburg. Das sechsköpfige Ensemble begeisterte nicht nur mit einer liebevollen und detailreichen Kulisse, sondern vor allem durch sein ausdrucksstarkes und harmonisches Zusammenspiel. Die Leidenschaft war geradezu spürbar und selbst als das Bett unbeabsichtigt zu Bruch ging, improvisierten die Hauptdarsteller so gekonnt, als gehöre diese Szene dazu. Abgerundet wurde das Drehbuch von Brauneis durch die ganz persönliche Note mit einer ordentlichen Prise schwarzen Humors und feinen kleinen Nuancen.

Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Ralf Reichwein, ging es auch gleich los. Autor Paul Sheldon gerät nach einem Verkehrsunfall in die Hände seines »größten Fans« Annie Wilkes. Die Krankenschwester sorgt sich rührend um seine Verletzungen, entpuppt sich aber bald als unberechenbare Psychopathin.

Während die Besucher mitfiebern, ob Paul aus den Händen seiner Verehrerin entkommen kann, beginnt bereits außerhalb die Suche nach ihm. Die Lage spitzt sich immer weiter zu bis zu einem fulminanten Ende mit gleich drei Toten. Annie erledigt zunächst zwei Polizeibeamte und wird schließlich von Paul nach einem erbitterten Kampf mit der Schreibmaschine niedergestreckt.

Während in der Filmvorlage nur zwei, der Sheriff und Annie umkommen, stirbt beim Traumtheater auch noch der Deputy, der außerdem männlich statt weiblich ist. Weiteren Einfallsreichtum bewiesen die Hanauer unter anderem bei der Szene, in der Paul sein ursprüngliches Manuskript verbrennen soll. Statt die Blätter in einem Grill in Asche zu verwandeln, muss der Autor sie mit einem Messer an der Kehle zerreißen.

Dracula auf der Clingenburg

Mark Brauneis ist an diesem Abend sehr zufrieden und kann sich fürs nächste Jahr auch mehrere Vorstellungen auf der Clingenburg vorstellen. Wer so lange nicht warten möchte, hat am 27. August noch einmal die Gelegenheit das Traumtheater zu sehen. Dann spielen die Hanauer um 19.30 Uhr die Bühnenversion von Francis Ford Coppolas Film »Dracula« aus dem Jahr 1992. Der Ticketvorverkauf startet am 10. Juli über das Klingenberger Rathaus und die Webseite Reservix.

Jennifer Lässig