Navi führt Lkw-Fahrer bei Kleinheubach in die Irre

Aufwendige Bergung des Sattelschleppers auf Radweg mithilfe eines Spezialfahrzeugs vom Kreisel aus

Kleinheubach 13.12.2021 - 17:41 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Lkw-Havarie bei Kleinheubach.

Die Räder des Sattelschleppers bohrten sich beidseitig 50 Zentimeter tief in den Matsch - keine Chance, ohne fremde Hilfe herauszukommen. Da er abseits vom Kreisel den Verkehr weder gefährdete noch aufhielt, hielt die Polizei zunächst nur die Personalien fest für den Fall, dass Schäden zu beseitigen sind. Der Fahrer, der nur gebrochenes Englisch sprach, war auf sich allein gestellt und informierte seinen Chef. Dieser leitete die Bergung ein.

Steckengeblieben ist der Lkw um 8 Uhr, die Spezial-Abschleppfirma Schrenk aus Schaafheim war erstmals gegen Mittag vor Ort. Chef Torsten Schrenk benötigte aber für diese Bergung ein Spezialfahrzeug, vor allem aber war zunächst die Kostenübernahme durch die Versicherung zu klären. Daher kam er mit mehreren Mitarbeitern erst kurz vor 15 Uhr zum zweiten Mal an die Stelle.

Für die Bergung stand der Spezial-Lkw auf dem Großkreisel, quer zur Fahrbahn. Die Polizei sperrte kurz die Ausfahrt Richtung Miltenberg. Mit einem Seilzug wurde der festgefahrene Lkw dann vorsichtig vom Kreisel aus auf festen Untergrund gezogen, bis er gerade stand.

Im zweiten Teil der Bergung musste der Lkw rückwärts gefahren werden. An einer Stelle, an dem der Graben zwischen Radweg und Bundesstraße nicht so tief ist, baute die Abschleppfirma eine »künstliche Straße« aus Holzbrettern und massiven Plastikteppichen. Über diesen provisorischen »Holzweg« fuhr ein Mitarbeiter der Firma Schrenk den großen Sattelschlepper ohne weiteren Zwischenfall vorwärts in Richtung B 469 aus. Der Rumäne war sichtlich erleichtert und fuhr gleich zu seiner Zielfirma Fripa. Sein Lkw scheint die Irrfahrt ohne Schaden überstanden zu haben.

Anja Keilbach