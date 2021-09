Naturverjüngung mithilfe der Regiejagd

Waldbegang: Bürgermeister Peter Schmitt und Förster Thomas Grimm informieren über die Entwicklungen und Ziele im Amorbacher Wald

Anhand von Diagrammen und Karte wurde die Klimaprognose 2100 für Fichte und Buche im Stadtwald Amorbach vorgestellt. Foto: Hans-Jürgen Freichel

Über genaue Details dieser Entwicklung und über viele weitere Themen der neuen Forsteinrichtung informierte dann anschließend Förster Thomas Grimm von der städtischen Forstverwaltung an verschiedenen Haltepunkten im Wald.

Während der jährliche Zuwachs bei bis zu 9,5 EFM beträgt, liegt die jährliche Erntemenge bei lediglich gut sieben EFM pro Hektar. Das bedeutet für den gesamten Forst, dass bis zu 24 000 EFM pro Jahr nachwächst, jedoch nur bis zu 18 000 Festmeter eingeschlagen werden. Im Jahre 2000 lag der Holzvorrat bei 230 EFM pro Hektar, im Laufe der Jahre ist er jetzt auf 264 EFM gestiegen.

Ziel: Geänderte Bestockung

2 550 Hektar groß ist die bewaldete Fläche insgesamt und damit der achtgrößte Kommunalwald in Bayern. Er ist größtenteils mit Buche und Eiche bewachsen, deren Anteile sich in den letzten 20 Jahren von 42 auf fast 51 Prozent erhöht haben. Und zwar bei Buche von 33 auf 39 Prozent, bei der Eiche von neun auf zwölf Prozent. Abgenommen hat der Anteil Kiefer im gleichen Zeitraum, von 21 auf 13 Prozent, der von Fichte von 22 auf 19 Prozent. Die übrigen Holzarten sind in etwa konstant geblieben. Langfristig wird eine geänderte Bestockung angestrebt, um die Produktion von qualitativ hochwertigem Holz zur langfristigen Sicherung des Ertrages zu gewährleisten.

An vier Haltepunkten im Wald erläutert Grimm, wie das Ziel erreicht werden soll, nachdem Käferbefall und Hitzeschäden größere freie Flächen verursacht haben. In der Abteilung »Hinterer Sommerrain« wurde eine Fläche von knapp einem Hektar für 25 000 Euro neu bepflanzt, wobei bei der Aufzucht die jungen Pflanzen mit Gießkannen bewässert wurden und der Mäusebefall aber noch zu einem Problem werden kann. Drei Hektar Kahlfläche müssen nach andauerndem Käferbefall in der Abteilung »Eulmer« neu angepflanzt werden.

Nach der Neuanlage der Flächen wird sich der Kiefernbestand dann weiter reduzieren, ein Anteil von vier Prozent ist langfristig vorgesehen. Auch die Fichtenbestände werden von dem derzeitigen 19-prozentigen Anteil halbiert. Dafür sollen sich der Anteil Douglasie auf 20 Prozent vervierfachen. Aus dieser Zielsetzung ergeben sich auch die Arbeitsschwerpunkte der kommenden Jahre. Reine Buchenverjüngungen sollen durch aktive Verjüngungsarbeit durch Beimischungen von Edellaubhölzern, Douglasien oder Tannen vermieden werden und durch konsequente Pflege der Eiche das Naturverjüngungspotential für künftige Neuanpflanzungen gesichert werden.

Wachsen ohne Zaunschutz

All dies kann nur gelingen, wenn die Naturverjüngung und die Pflanzungen auf großen Flächen ohne Zaunschutz gegen Wildverbiss heranwachsen können. Um die dazu notwendige waldverträgliche Regulierung der Reh- und Rotwildbestände zu erreichen, soll schrittweise die Umstellung des Jagdsystems auf Regiejagd erfolgen. Ziel ist die punktuelle Anpflanzung mit klimatoleranten Baumarten um ein breites Artenspektrum zu sichern. Derzeit ist davon auszugehen, dass sich die Jahresniederschlagsmenge weiter verringert und die Temperaturen weiter ansteigen werden. Die Durchforstungsrückstände sollen aufgearbeitet werden. Damit das Holz auch abgefahren werden kann, müssen die Waldwege schwerlastfähig instand gehalten werden.

Durch Anwendung geeigneter Verjüngungs- und Durchforstungsverfahren soll der Wald als Schutz und Sozialfunktion erhalten bleiben. Auch der Beitrag des Waldes zum Klimaschutz rückt immer mehr in den Fokus. So bindet der Amorbacher Forst bei 250 Tonnen pro Hektar insgesamt 650 000 Tonnen CO2. Eine Summe, die sich jährlich um 20 000 Tonnen erhöht und derzeit die CO2-Emissionen von 1000 Bewohnern der Stadt bindet.

Hintergrund: Regiejagd In der Regel werden in unserer Region die Jagdreviere auf Zeit verpachtet. Eine Alternative bietet die Regiejagd, bei der beauftragte Personen jagdausübungsberechtigt sind. Die Regiebejagung hat für den Waldeigentümer den Vorteil, durch Anweisung der Jagdmaßnahmen direkten Einfluss auf den Jagdbetrieb und damit die Waldentwicklung zu haben. Abschlussplanung und -vollzug liegen in einer Hand. Jungjäger haben bei dieser Methode die Möglichkeit, Erfahrung zu sammeln, ohne hohe Investitionen etwa in ein Kühlhaus zu tätigen und ohne sich langfristig binden zu müssen. ()