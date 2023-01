Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Renate und Hans Färber führen Familienbetrieb in Großwallstadt in vierter Generation

Naturnaher Weinbau in reiner Handarbeit

Renate und Hans Färber bei den Winterarbeiten im Weinberg.

Der Landwirt Peter Scherer, der Urgroßvater von Renate Färber, die heute gemeinsam mit ihrem Mann Hans (76) den Weinbau betreibt, war damals mit dabei und legte am Lützeltaler Berg seine Weinberge an. Zeitgleich wurde der Großwallstädter Weinbauverein gegründet, bei dem er den Vorsitz übernahm und bis 1929 innehatte. 1954 verstarb er nach einem Verkehrsunfall auf der Rückfahrt mit dem Fahrrad aus dem Weinberg.

Schulfrei für die Weinlese

Seine Weinberge wurden unter seinen neun Kindern aufgeteilt. Einen Teil erbte die älteste Tochter Anna Scherer, deren Mann nicht aus dem Krieg zurückkehrte. Sie bewirtschaftete ihren Weinberg allein. Ihre Enkelin Renate erinnert sich, dass es besonders bei der Weinlese immer lustig zuging und dass die Kinder zur Weinlese schulfrei bekamen.

Dadurch, dass das weitere Erbe in der Linie von Renate Färber immer an Töchter ging, hat sich der Name des Betriebes zweimal geändert. Ihre Mutter Meta, eine geborene Scherer, übernahm dann mit ihrem Mann Leo die Weinberge, ergänzte sie um neue Flächen im Schneckenrain und Pitztal und bewirtschaftete sie gemeinsam mit ihrem Mann Leo Schnabel. Fortan hieß der Betrieb Weinbau Schnabel.

Winzer und Erlebnisführer

Ab Mitte der 80er Jahre wurde der Betrieb in vierter Generation von Tochter Renate weitergeführt. Sie heiratete Hans Färber und bewirtschaftet seither mit ihm gemeinsam unter dem Namen Weinbau Färber. 1998 schloss der Lüftungsbaumeister eine Ausbildung zum Nebenerwerbswinzer ab. Seit 2002 führt der Hobbywinzer als ausgebildeter Weinerlebnisführer auch Gästeführungen durch. Dabei zeigt er den Teilnehmern die Rebsorten, wie der Rebschnitt durchgeführt wird und erzählt Wissenswertes über den Weinbau und die saisonale Arbeit.

Der im Eigentum befindliche 2000 Quadratmeter große Weinberg befindet sich im Schneckenrain zwischen Lützeltal und Pitztal und wird in reiner Handarbeit bearbeitet. Von dort starten die monatlichen Weinbergführungen von Hans Färber, die bei Voranmeldung auch für Gruppen zu Wunschterminen durchgeführt werden. Sie enden mit einer Weinprobe in der Weinberghütte, die Färber gemeinsam mit seinem Schwiegervater vor über 50 Jahren errichtet hat.

Die Arbeitsweise orientiert sich am Bioanbau, jedoch ohne entsprechende Zertifizierung. Alle Arbeiten im Wingert erledigt das Ehepaar selbst. Bei der Traubenlese sind die Kinder, Enkel und Verwandte mit dabei. Ein Großteil des Weines wird allerdings bei einem Dienstleister ausgebaut, jedoch nach eigenen Vorgaben. Das Weinangebot besteht aus den Weißweinen Bacchus und Müller-Thurgau als Kabinett, in guten Erntejahren aus den Rotweinen Portugieser und Dornfelder und einem Rosé.

Nur biologische Spritzmittel

Durch das Spritzen mit biologischen Mitteln gibt es auch Jahre mit weniger Ertrag, dann wird ein Rotwein-Cuvée ausgebaut. Der Boden wird naturnah bearbeitet, jede zweite Zeile ist begrünt. Die Schnittarbeiten werden nach dem Prinzip des sanften Rebschnittes ausgeführt, wodurch nur kleine Wunden verursacht werden und weniger Schaderreger wie holzzerstörende Pilze ins Holz eindringen können. Bei dieser Schnittart bleibt auch die Saftführung im Rebstock erhalten.

»Der Schneckenrain ist nicht die sonnigste Anbaufläche, da fehlen täglich zwei Stunden Sonnenschein«, erklärt der Winzer. Vor dem Hintergrund des Klimawandels kann dies bei sonnenempfindlichen Rebsorten wie Bacchus aber auch von Vorteil sein.

Hans Färber war in zwei Etappen insgesamt 16 Jahre Vorsitzender des Weinbauvereins. Die Familien Schnabel und Färber beteiligten sich 26 Jahre am Weinberghüttenfest, betrieben 20 Jahre zweimal im Jahr Häckerwirtschaften und waren beim jährlichen Tag der offenen Weinkeller dabei. Die Veranstaltung »Wein und Wandern« im Schneckenrain wurde 2015 verboten.

Christel Ney

Hintergrund: Gästeführer »Weinerlebnis Franken« 2002 hat Hans Färber die Ausbildung als staatlich geprüfter Gästeführer »Weinerlebnis Franken« absolviert. Weinerlebnisführer sind engagierte Botschafter ihrer Region und Bindeglied zwischen Winzern, Gastronomie, Weinbaugemeinde und den Gästen. Schwerpunkte des Lehrgangs sind die Bereiche Weinbau und Struktur in Weinfranken, Kommunikation und Vermarktung, Flora und Fauna sowie der Weintourismus. Bislang wurden mehr als 300 Weinerlebnisführer ausgebildet. Der Lehrgang, der in der Regel an der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau Veitshöchheim stattfindet, dauert insgesamt 23 Tage. Mit dem erfolgreichen Abschluss erhalten die Teilnehmer das Zertifikat »Gästeführer Weinerlebnis Franken«. Der nächste Kurs beginnt im März 2023. ()