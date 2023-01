Winzer Nikolaus Scherer aus Großwallstadt führt Familienbetrieb in vierter Generation

Ei­nen mu­ti­gen Schritt hat der Wein­bau­be­trieb Sche­rer aus Großwall­stadt in den ver­gan­ge­nen bei­den Jah­ren voll­zo­gen. Nach meh­re­ren vor­de­ren Plät­zen als Jung­win­zer der Jah­re 2016 bis 2018 in Fran­ken und so­gar deut­sch­land­weit mit Mül­ler-Thur­gau-Wei­nen hat­te sich Ni­ko­las Sche­rer (39), der in vier­ter Ge­ne­ra­ti­on den Be­trieb führt, da­zu ent­sch­los­sen, ein neu­es, mo­der­nes und gro­ßes Be­triebs­ge­bäu­de im Ge­wer­be­ge­biet Am Süd­k­rei­sel zu er­rich­ten.