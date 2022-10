Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Naturkindergarten in Mönchberg eröffnet

»Springe in Pfützen, tanze im Regen, klettere auf Bäume« - Astrid-Lindgren-Zitat als Leitmotiv

Mönchberg 03.10.2022 - 13:53 Uhr < 1 Min.

Bildunterschrift: Am vergangenen Freitag wurde der Naturkindergarten in Mönchberg offiziell eröffnet.

»Springe in Pfützen, tanze im Regen, klettere auf Bäume, finde einen Schatz, glaube an Wunder, greife nach den Sternen, folge deinem Herzen und lass dich nicht verbiegen. Sei frech, wild und wunderbar.« Dieses Zitat von Astrid Lindgren ist das Leitmotiv des Naturkindergartens. Leiterin Romy Zoll betonte, jedes Kind sei eine vollwertige Persönlichkeit mit individuellen Ansprüchen und Bedürfnissen. Sie bedankte sich in ihrer Rede noch einmal bei den Eltern, die dem Naturkindergarten jeden Tag das wichtigste Element anvertrauen, ihre Kinder. Dass diese sich pudelwohl und gut aufgehoben fühlen, merkte man bei der Eröffnungsfeier jede Minute.

Bürgermeister Thomas Zöller gab offen zu, dass er dem Naturkindergarten anfangs skeptisch gegenüberstand. Als er die Kinder dann das erste Mal besuchte, sei er von diesen dann restlos überzeugt worden. »Wir haben ein tolles Team gefunden«, freute sich der Rathauschef. Er bedankte sich außerdem bei Bertwin Kaufmann, der das Grundstück zur Verfügung gestellt und gemeinsam mit den Eltern die auf dem Gelände befindliche Hütte instandgesetzt hat. Auch die Mitarbeiter des Bauhofs und die Forstarbeiter haben mit der Hütte am Abholtreffpunkt und den Holzbänken ihren Beitrag geleistet.

Derzeit besuchen 20 Kinder den Naturkindergarten. Im Frühjahr 2023 wird ein Tag der offenen Tür stattfinden. Zum Abschluss segnete Pfarrer Leipold die Hütte und das Gelände, bevor es sich alle bei Kuchen und Getränken gut gehen ließen.

Miriam Weitz