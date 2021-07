Natur in Kleinwallstadt erleben und dabei Neues kennen lernen

Grillplatz am Kleinwallstädter Waldrand. ?

Besucher finden auf dem 3,7 Kilometer langen Pfad Informationen zu Baumarten und sie kommen am Alten Schloss vorbei. Der Weg beginnt am Wandererparkplatz unterhalb des Birkenhofes. Unweit davon ist auch der 1,8 Kilometer lange Streuobsterlebnisweg. Er führt durch die Kulturlandschaft zwischen Plattenberg und Kleinwallstadt. Hier kann man viel über den Apfel und den Lebensraum darum herum erfahren. An Tafeln oder beim Tierstimmenrätsel gibt es ebenso viel Wissenswertes zu entdecken.

Wer lieber mit dem Fahrrad unterwegs ist, kann von Kleinwallstadt aus auf den Maintal-Radweg starten. Das Radwegenetz ist gut ausgebaut.

So sind der Ortsteil Hofstetten oder das Industriegebiet Ost über eine vom Straßenverkehr getrennte »Radl-Piste« erreichbar. Radwegeanschlüsse führen über Elsenfeld in Spessart und Odenwald. Über Sulzbach geht es in den Leidersbacher »Hutzelgrund«. In der Nähe der Tennisplätze liegt idyllisch am Waldrand der Grillplatz (Foto), der über die Gemeinde angemietet werden kann. /Foto:

