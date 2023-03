Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Nächste Jahre für Eschau finanziell angespannter

Haushalt: Jahresrechnungsergebnis 2022 vorgestellt

Eschau 01.03.2023 - 10:44 Uhr < 1 Min.

Das Haushaltsjahr 2022 schließt im Verwaltungshaushalt und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und den Ausgaben mit insgesamt 17,4 Millionen Euro (Ansatz: 18,9 Millionen) ab. Der Verwaltungshaushalt schließt in den Einnahmen und den Ausgaben mit 9,2 Millionen Euro. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt beträgt 1,5 Millionen Euro. Die freie Finanzspanne beträgt 1,1 Millionen Euro. (Ansatz: 701.051 Euro). Der Vermögenshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 8,1 Millionen Euro. (Ansatz: 10,3 Millionen Euro) ab. Der rechnerische Soll-Überschuss beträgt 4,0 Millionen Euro. Er wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Erfreulich ist laut Kämmerer, dass trotz der »Corona-Pandemie« bei der Gewerbesteuer erneut, wie bereits auch im Vorjahr geschehen, gegenüber dem Haushaltsansatz Mehreinnahmen zu verzeichnen waren. Günther bilanzierte, dass sich der Haushalt 2022 positiv entwickelt habe. Durch die Verschiebungen von im Rechnungsjahr 2022 nicht ausgeführten und noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen in die Folgejahre und die auf die Gemeinde noch zukommenden Investitionen werden die nächsten Jahre für Eschau finanziell angespannter werden.

