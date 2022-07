Nachtschicht mit Notarzt Jörg Schäfer: Wie der Mediziner in Obernburg Menschen hilft

Ruhe bewahren, wenn die Lage ernst ist

Auf dem Weg zum Einsatz: Notarzt Jörg Schäfer und Rettungssanitäter Jan Schwarzkopf.

Nicht bei jedem Rettungsdienst-Einsatz rückt ein Notarzt aus. Aber wenn die Leitstelle einen Notfallmediziner alarmiert, ist die Lage meist ernst – nämlich bei schwerstverletzten Patienten oder Reanimationen. Schäfer ist einer dieser Notärzte am Bayerischen Untermain. Begleitet wird er in seiner Nachtschicht von Rettungssanitäter Jan Schwarzkopf. Der 26-Jährige fährt Schäfer und assistiert ihm im Einsatz.

Schäfer, Schwarzkopf und die anderen Sanitäter reden, der Arzt albert mit ihnen herum. Er strahlt Ruhe und Gelassenheit aus, hat immer einen Scherz auf den Lippen. Sein trockener Humor kommt bei den Kollegen an, so viel ist klar.

Notarzt Jörg Schäfer.

Zur Person: Jörg Schäfer Jörg Schäfer ist nicht nur Notarzt, sondern auch Anästhesist am Klinikum Aschaffenburg-Alzenau. Der 46-Jährige kommt aus Mespelbrunn (Kreis Aschaffenburg), wo er mit seiner Frau und zwei Kindern lebt. Zur Notfallmedizin gekommen ist Schäfer durch seinen Zivildienst 1995, den er in Obernburg absolviert hat. Im Zuge dessen machte er 1997 seinen Rettungssanitäter, studierte Medizin und wurde 2005 Notarzt. Außerdem ist der 46-Jährige der Ärztliche Leiter Rettungsdienst im Bereich der Integrierten Leitstelle Bayerischer Untermain.

Rettungssanitäter Jan Schwarzkopf.

Schmerzen wegen Bandscheibenvorfall in Elsenfeld

21.36 Uhr: Die Funkmelder piepsen. Der erste Einsatz in dieser Nacht. Während Schäfer noch einen Schluck Wasser trinkt, zieht Schwarzkopf bereits seine Jacke an. Sie gehen zügig zum Notarzteinsatzfahrzeug in der Fahrzeughalle. Keine Hektik, sondern Routine. Jeden Handgriff haben die Männer unzählige Male gemacht: Schwarzkopf nimmt das Auto vom Strom, der die Batterien des Blaulichts und des Autos auflädt, Schäfer meldet sich per Funk bei der Leitstelle, sie fahren los. Zu einer jungen Frau nach Elsenfeld mit starken Schmerzen nach einem Bandscheibenvorfall.

Notarzt Jörg Schäfer (links) meldet sich bei der Leitstelle.

Die 26-Jährige steht im Flur des Hauses, sie hat seit über sechs Wochen Schmerzen, doch nun sind sie so stark, dass sie es nicht mehr aushält. Sie kann nicht liegen, nicht sitzen. Sie kann nicht mal auf Toilette gehen, muss stattdessen in die Dusche, erzählt sie unter Tränen. Die Sanitäter des Rettungswagens sind schon länger da. Sie machen eine Übergabe, das heißt, sie erzählen Schäfer, was die Frau ihnen gesagt hat, welche Medikamente sie nimmt, welche Werte sie gemessen haben - Blutdruck, Puls und so weiter.

Schäfer spricht mit der Patientin. Er ist aufmerksam, beobachtet, hört zu, strahlt ungeheure Ruhe aus. Er fragt sie, wo die Schmerzen genau sind, wie sie sich konkret äußern, ob es irgendwo kribbelt, taub ist oder ob es sich irgendwo heiß oder kalt anfühlt. Das wären neurologische Auffälligkeiten, die darauf hindeuten, dass Nerven betroffen sind.

Währenddessen huschen die Sanitäter um ihn herum, suchen mit geübten Griffen eine Infusion zusammen, legen sie der Frau an. Schäfer weist Schwarzkopf an, welches Schmerzmittel er in welcher Dosierung aufziehen soll. Dieser wiederholt die angegebenen Mengen, damit keine Fehler passieren, und bereitet das Medikament vor. Bevor Schäfer es der Patientin spritzt, bittet er einen anderen Sanitäter, sich hinter die Frau zu stellen, falls ihr Kreislauf durch das Mittel absacken sollte.

Der Notarzt rückt neben dem Rettungsdienst aus.

Kurz darauf wirkt das Medikament: Die Schmerzen lassen etwas nach. Die Frau muss nun auf die Trage, damit die Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus bringen können. Sie versucht es von der einen Seite, schreit vor Schmerz auf, bricht den Versuch ab, weint wieder. Sie setzt noch ein paar mal an, schluchzt dabei durchgängig. Sie versucht es von der anderen Seite, doch auch das klappt nicht. Schließlich sagt Schäfer: "Wir helfen jetzt mal." Sofort fassen zwei der Sanitäter und Schäfer hin, bugsieren die Frau auf die Trage, die der dritte Sanitäter festhält. Die Frau jault auf, weint, aber schließlich sitzt sie. Später sagt der Notarzt: "Das ging nicht anders."

Einmal im Rettungswagen ist es für die 26-Jährige besser. Die Sanitäter haben die Trage so angepasst, dass sie mit angewinkelten Beinen und aufrechtem Rücken sitzen kann - das entlastet. Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug fahren zum Erlenbacher Krankenhaus, Schäfer bleibt im Fahrzeug bei der Patientin. Nach einer Kurve sagt er, ohne aus dem Fenster zu sehen: "Noch einmal da hoch, dann sind wir da." Er kennt die Strecke auswendig. Er setzt nach: "Der schönste Teil kommt erst noch. Die schlechtesten Straßen sind immer vor Krankenhäusern." Selbst mitten im Einsatz hat der 46-Jährige immer einen Spruch parat.

Notarzt Jörg Schäfer (links) und Rettungssanitäter Jan Schwarzkopf rücken in der Nachtschicht gemeinsam aus.

Am Krankenhaus ist der Schmerz der Patientin auf der Schmerz-Skala von einer 10 auf eine 4 gesunken. Schäfer begleitet sie in die Notaufnahme, macht mit der diensthabenden Ärztin eine Übergabe: Er erzählt ihr alles, was die Patientin ihm und den Sanitätern gesagt hat, welche Werte die Einsatzkräfte gemessen haben, welche Medikamente er ihr verabreicht hat, wie sie gewirkt haben. Dann geht es zurück zur Rettungswache. Es ist etwa 22.40 Uhr.

Hintergrund: Wie man Notarzt wird und bleibt Um Notarzt zu werden, muss man zunächst Arzt sein. Die Fachrichtung ist laut Jörg Schäfer nicht wichtig. Voraussetzung für die Fortbildung zum Notarzt ist allerdings, dass man mindestens 24 Monate in einem Krankenhaus gearbeitet hat - einen Teil davon in der Zentralen Notaufnahme, in der Intensivmedizin oder der Anästhesiologie. Ein Theoriekurs über 80 Stunden folgt, dann die Praxis: Ein angehender Notarzt muss 50 Einsätze bei erfahrenen Notärzten mitfahren. Bis zu 25 dieser 50 Einsätze kann er durch Simulationskurse absolvieren. Arbeitet er in dieser Zeit im Krankenhaus, zahlt die Klinik zwar oftmals die Kurse; laut Schäfer hoffen die Klinik-Vertreter aber wegen der engen personellen Situation, dass der Arzt auch in seiner Freizeit Notarztdienste mitfährt. Die Prüfung zum Notarzt besteht laut Schäfer aus einem kollegialen Gespräch mit Fallbeispielen. Anschließend muss bei der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) Bedarf für weitere Notfallmediziner bestehen. Der Notarzt bewirbt sich für den Dienst an einem Standort und erhält von der KVB die Zulassung hierfür. Dann rückt er als Notarzt aus. Übernimmt er nicht regelmäßig Schichten, kann die KVB Nachrücker berufen. Jörg Schäfer ist einer von etwa 100 Notärzten am Untermain. Die Mediziner rücken von fünf Standorten aus: Alzenau, Aschaffenburg am Klinikum, Aschaffenburg an der Rettungswache in Nilkheim, Obernburg und Miltenberg. Einige der Ärzte übernehmen an mehr als einem Standort Schichten. Schäfer etwa rückt von Obernburg und dem Aschaffenburger Krankenhaus aus. In Aschaffenburg gibt es Zwölf-Stunden-Schichten, in Obernburg sind es 24 Stunden. "Das ist historisch so gewachsen", erklärt Schäfer. In Obernburg gibt es durchschnittlich 5,5 Notarzt-Einsätze binnen 24 Stunden. Mehr zum Thema in unserem Dossier "Rettungsarbeit: https://www.main-echo.de/dossiers/rettungsarbeit-in-der-region/



Rhythmusstörungen in Dammbach

Doch dort bleibt er nicht lange: Um 23.33 Uhr werden Schäfer und Schwarzkopf nach Dammbach (Kreis Aschaffenburg) gerufen. Eine Frau hat Herzrhythmusstörungen. Auf der Fahrt unterhalten sich der Sanitäter und der Arzt, wirken tiefenentspannt. Sind die beiden vor einem Einsatz überhaupt noch nervös? "Man macht sich mehr Gedanken, wenn ein Kind oder ein Massenanfall von Verletzten gemeldet wird oder wenn man Patienten persönlich kennt", sagt Schäfer. "Aber hier ist der Rettungswagen ja bereits vor Ort. Der Notfallsanitäter hat das im Griff."

Entsprechend ruhig wirkt der 46-Jährige, als er in den Rettungswagen zu den Sanitätern und der Patientin steigt. Schäfer, der aus Mespelbrunn kommt - also zwei Ortschaften weiter -, spricht plötzlich nicht mehr Hochdeutsch, sondern breitesten Dialekt. "Sou, wos issen bassiert?" Später erklärt er, dass er bewusst zur Mundart wechselt: "Dann sind Patienten entspannter." Der Dialekt verbindet, schafft Vertrauen.

Der Notfallsanitäter teilt dem Notarzt mit, welche Werte er gemessen hat. Der Blutdruck der 65 Jahre alten Patientin springt zwischen 120 und 180 hin und her. Schäfer und der Sanitäter besprechen sich. Später sagt der Mediziner: "Sie lernen drei Jahre nichts anderes als Notfallmedizin." Es wird deutlich: Schäfer vertraut auf die Expertise und die Erfahrung der Kollegen. Deswegen sieht er das Zusammenspiel zwischen Arzt und Rettern als Teamplay. "Man muss hören, was der andere meint, alle Infos zusammentragen, die das Team gesammelt hat." Doch er weiß: "Es gibt natürlich auch Ärzte, die sich nichts sagen lassen."

Als er alle Werte kennt, hört Schäfer das Herz der Frau mit einem Stethoskop ab. Sie hat ein Vorhofflimmern, muss in ein Krankenhaus. Wieder geht es nach Erlenbach.

Die Fahrt nutzt der Arzt, um Protokolle zu schreiben: Welche Werte der Notfallsanitäter beim Eintreffen gemessen hatte, wie sie sich verändert haben. Er dokumentiert, welche Medikamente er angeordnet hat. Papierkram und Bürokratie gehören auch zum Rettungswesen.

Pseudokrupp-Anfall in Ebersbach

1.22 Uhr: Kaum zurück an der Wache, gehen die Funkmelder erneut los. Ein Kind in Ebersbach hat einen Pseudokrupp-Anfall. "Ungewöhnlich für die Jahreszeit", kommentiert Schäfer auf dem Weg zum Fahrzeug. Normalerweise treten diese Anfälle vor allem im Herbst auf.

Notarzt Jörg Schäfer (links) meldet sich bei der Leitstelle.

Neben Jahreszeiten spielen auch die Wochentage oder gesellschaftliche Faktoren eine Rolle dabei, welche Verletzungen oder Krankheiten Schäfer und seine Kollegen sehen, erklärt der 46-Jährige. "An Tagen, an denen Sport getrieben wird, haben wir mehr Traumata - samstags und sonntags geht es tagsüber oft auf den Sportplatz. An Festwochenenden gibt es mehr Alkoholvergiftungen und so weiter."

Als Schäfer am Einsatzort aussteigt, schaut er hoch zum offenen Fenster des Hauses. Er lauscht. Ein Kind schreit, bellendes Husten ist zu hören. Je näher die Einsatzkräfte dem 21 Monate alten Mädchen kommen, desto lauter wird beides. Es ist der erste Pseudokrupp-Anfall für das Kleinkind.

Auf dem Weg zum Einsatz: Notarzt Jörg Schäfer und Rettungssanitäter Jan Schwarzkopf.

Der Rettungsdienst ist kurz vor dem Notarzt eingetroffen, Schäfer gibt den Sanitätern Anweisungen: Die Kleine erhält ein Zäpfchen und soll eine Maske über Mund und Nase bekommen, durch die sie ein vernebeltes Medikament einatmet. Das Problem beim Pseudokrupp-Anfall: Die Schleimhäute schwellen an, die Luftröhre wird zu eng. Durch das eingeatmete Mittel beruhigen sich die Schleimhäute, schwellen ab und die Luftröhre weitet sich wieder. Doch das Kleinkind wehrt sich gegen die Maske, schreit, weint. Die Eltern und Großeltern beruhigen es schließlich so weit, dass es die Maske zulässt.

Die Kleine hustet immer noch, ein zweites Mal lässt Schäfer das Medikament dem Sauerstoff beimischen. Wo Notfallmedizin sonst schnell sein muss, ist sie nun langsam. Minutenlang stehen alle um das Mädchen herum, rühren sich kaum, warten, beobachten. Schäfer erklärt den Eltern indes, was sie in den nächsten Tagen tun sollen, je nachdem wie es dem Kind geht.

Der Husten klingt nach und nach nicht mehr so bellend, nimmt immer mehr ab. Das Mädchen beruhigt sich schließlich. Es geht der Kleinen besser, inzwischen schläft sie beinahe in den Armen ihrer Oma. Schäfer hört sie noch einmal ab, dann geht es für ihn zurück zur Wache. Warten auf den nächsten Einsatz. Es ist 2.45 Uhr. Gut vier Stunden ist er in dieser Nacht noch im Dienst.

In der Serie »In die Nacht mit...« begleiten wir Menschen bei ihrer Arbeit, wenn andere ihren Feierabend genießen. Alle Folgen in unserem Dossier.