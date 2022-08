Ei­ne gro­ße Viel­falt an Kunst­for­men in Ge­bäu­den und im Frei­en, Ge­sel­lig­keit und in­ter­es­san­te Ge­spräche, som­mer­li­che Tem­pe­ra­tu­ren, tol­le Mu­sik und ku­li­na­ri­sche Le­cker­bis­sen: Die Nacht der Ate­liers mit dem Kun­straum in Chur­fran­ken in Ko­ope­ra­ti­on mit der Stadt Klin­gen­berg als Ver­an­stal­ter, un­ter zu­sätz­li­cher Be­tei­li­gung von un­ter an­de­rem der ört­li­che Ga­s­tro­no­mie am Sams­tag war ein vol­ler Er­folg.