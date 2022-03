Nachruf zum Tod von Kreisbrandrat Meinrad Lebold

Wenn er gebraucht wurde, "war er immer da"

Miltenberg 24.03.2022 - 11:00 Uhr 3 Min.

Der durchaus anecken konnte, wie sein Dienstherr Landrat Jens Marco Scherf einräumt. »Wenn man eine solche Position so lange inne hat, muss man eben manchmal auch 'Nein' sagen.« Das gefalle nicht jedem. Auch sein Stellvertreter Kreisbrandinspektor Hauke Muders räumt das ein: »Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, war das fachlich begründet - und dann ist er seinen Weg auch gegangen.« Manchmal habe man ihn bremsen müssen - nicht von vielen Menschen ließ er das zu.

Ein »echter Freund«

Muders stand Lebold auch abseits des Fachlichen nahe. Ein herzensguter Mensch sei er gewesen, der gut zuhören konnte und der immer zur Stelle war, wenn jemand Probleme hatte. »Ich hatte mal einen platten Reifen und habe ihm geschrieben, dass ich zu einer Sitzung nicht kommen kann. Da hat er sofort gefragt, ob er ein Ersatzrad bringen soll.« Lebolds stete Hilfsbereitschaft bestätigen anderen Weggefährten, nennen ihn einen »echten Freund«, loben sein »unheimliches Pflichtbewusstsein« und »großes Verantwortungsgefühl«.

Um sich selbst habe Lebold nie viel Aufhebens gemacht (siehe »Im Überblick«), sagt Bernhard Wenzel, lange Chef der Polizeien in Miltenberg und Obernburg. »Da war er nicht der Typ dafür.« Das ist wohl auch der Grund dafür, dass er im engsten Familienkreis beerdigt wurde. Wenzel hatte zu seinem Abschied als Leiter der Polizeiinspektion eine Rede vorbereitet. In der widmete er dem Kreisbrandrat einen ganzen Abschnitt - »um ihm mal zu sagen, was für ein toller Partner er war und dass er als Mensch einer der wichtigsten für mich war«. Wegen der Pandemie ist diese Rede ausgefallen, bedauert Wenzel.

Mit diesem Bild warb Meinrad Lebold für sich, als er erneut für das Amt des Kreisbrandrats kandidierte. Er starb vor der Wahl.

Rund um die Uhr gearbeitet

Bewundert hat der Polizist den Feuerwehrmann »für seine schier unglaubliche Schaffenskraft. Ich habe mich oft gefragt: Wie schafft der Mann das?«. Mails kamen mitten in der Nacht, Lebold arbeitete quasi rund um die Uhr.

Alles drehte sich um die Feuerwehr. »Da war er vorausschauend« - das sagen alle Weggefährten. »Da wurde er manchmal erst belächelt und heute ist das Standard«, sagt Muders. Aschaffenburgs Kreisbrandrat Frank Wissel nennt Lebold »technisch einen der besten Feuerwehrleute in Bayern«. Deshalb sei Lebold auch bundesweit als Experte zu Veranstaltungen geladen worden, erklärt Muders. Zum Beispiel: das Wechselladersystem - also ein System, bei dem Einsatzkräfte Fahrzeuge mit unterschiedlicher Ausrüstung beladen und dadurch vielseitig einsetzen können, wie für Atemschutz- oder Wasser-Einsätze. Dieses reiche Wissen habe er genutzt, um die Feuerwehren im Kreis Miltenberg voranzubringen.

Vorangebracht hat Lebold auch die Zusammenarbeit mit anderen Blaulichtorganisationen, sagt Björn Bartels, Leiter Rettungsdienst beim Bayerischen Roten Kreuz im Kreis Miltenberg. »Dass man als Feuerwehr und als Hilfsorganisation mal unterschiedliche Sichtweisen auf Themen hat, ist völlig normal.« Aber daran hätten Lebold und er in den vergangenen Jahren gearbeitet, um beide Seiten näher zueinander zu bringen. »Und zwar immer auf Augenhöhe.«

»Geht nicht« gab es nicht

Das lag auch an Lebolds Einstellung: »Ihm war keine Arbeit zu viel.« Man habe ihn immer anrufen können. »Bei ihm gab es nie ein 'Geht nicht'. Er hat immer versucht, Lösungen zu finden und Ergebnisse zu erzielen.« Wenn man seine Hilfe gebraucht habe, »war er immer da«. Gerade bei der Bewältigung von Katastrophen.

Der Kreisbrandrat hat für unterschiedliche Gefahren wie Hochwasser, Starkregen, Waldbrände oder Stürme vorgesorgt, sagt Landrat Scherf. Der frühere Polizei-Chef Wenzel gibt ein Beispiel: Bei lange anhaltenden Stromausfällen funktionieren die meisten Tankstellen nicht, weil auch sie mit Strom betrieben werden. Auf Drängen Lebolds haben mehrere Tankstellen Außenanschlüsse gelegt, an die Stromaggregate der Feuerwehr angeschlossen werden können. So könnten Einsatzfahrzeuge aller Blaulichtorganisationen tanken.

Dieses Vorbereiten und Planen machte sich im Ernstfall bezahlt, etwa während der Pandemie, beim Hochwasser im Sommer oder als es im Herbst so schwer gestürmt hat, so Landrat Scherf. »Ich musste gar nicht hektisch werden, weil ich wusste: Wir sind vorbereitet.« Lebold habe im Einsatz den Überblick und die Ruhe behalten. »Zu sagen 'ich verliere auch einen Freund' klingt so hochtrabend, aber es ist so. Ich habe mich so sehr auf ihn verlassen können.«

Auf Lebold verlassen hat sich auch Günther Oettinger, der von 1990 bis 2020 Bürgermeister in Großheubach und damit der zweite Dienstherr Lebolds war. Denn neben seinem Ehrenamt als Kreisbrandrat war er Leiter des Großheubacher Bauhofs. Zwei Jobs, von denen er keinen halb, sondern beide ganz gemacht habe.

Im Überblick: Meinrad Lebolds Feuerwehrkarriere Der Landesfeuerwehrverband hat den Werdegang Meinrad Lebolds nachgezeichnet: Lebold trat 1972 in die Feuerwehr Großheubach ein, deren Kommandant er zwölf Jahre später wurde. Wiederum ein Jahr später wurde er zum Kreisbrandmeister bestellt, dann zum Kreisbrandinspektor und 2010 wählten ihn die Kommandanten des Kreises Miltenberg schließlich zum Kreisbrandrat und zum Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes. Beide Ämter hatte er bis zu seinem Tod inne. Außerdem war Lebold stellvertretender Vorsitzender im Bezirksfeuerwehrverband Unterfranken. Weiter würdigt der Landesfeuerwehrverband Lebolds Engagement als "herausragend". Im Jahr 2017 hat Lebold den Fachbereich Fahrzeuge, Geräte, Ausrüstung im Landesverband übernommen. "Wie in allen Bereichen, vertrat er auch hier die Interessen der Feuerwehren mit großer Fachkunde, aber ebenso mit Augenmaß", heißt es weiter. Zahlreiche Projekte trügen Lebolds Handschrift, zum Beispiel: die Aufstellung der Hilfeleistungskontingente, die Konzeption des modularen Gerätesatzes Hochwasser in Bayern, die Vorbereitung auf einen langanhaltenden und großflächigen Stromausfall. Lebold erhielt zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen, unter anderem mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen Steckkreuz, dem Bayerischen Feuerwehr-Ehrenkreuz und dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz. (ves)