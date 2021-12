Verzicht geht auch mit Spaß: Wie sich der Öko-Fußabdruck verkleinern lässt

Klamotten aus zweiter Hand sind nachhaltiger als Neuware. Dafür muss man nicht mal auf einen Flohmarkt. Es gibt mittlerweile zahlreiche Online-Plattformen oder auch Läden für Second Hand-Mode. Das Bild ist in Berlin entstanden.

Fin­det auch Ju­lia Wol­ler. Die stell­ver­t­re­ten­de Vor­sit­zen­de der Kreis­grup­pe Mil­ten­berg des Bund Na­tur­schutz (BN) in Bay­ern hat Un­men­gen Tipps für all je­ne pa­rat, die ih­ren öko­lo­gi­schen Fuß­ab­druck mi­ni­mie­ren wol­len. Zu­g­leich sagt sie: »Man wird nicht al­le Schal­ter auf ein­mal um­le­gen kön­nen, da­für ist das The­ma zu viel­sei­tig.« Es ge­nü­ge, erst ein­mal ei­ne Ver­hal­tens­wei­se um­zu­s­tel­len - und sich dann zu stei­gern. »Wenn je­der zwei, drei Vor­sät­ze fasst, um nach­hal­ti­ger zu le­ben, dann macht das in Sum­me et­was aus«, sagt sie. Und ver­si­chert: So schwer ist's nicht, Mög­lich­kei­ten gibt's vie­le. Hier sind sie:

Einkauf und Essen

Nachhaltig einzukaufen bedeutet vor allem, regional einzukaufen. Also Obst und Gemüse vom Wochenmarkt, Fleisch vom örtlichen Metzger, Käse aus dem Hofladen. Aber auch in vielen Supermärkten gibt es mittlerweile Produkte aus der Region, eine gute Orientierung gibt das sogenannte »Regionalfenster«. Das rechteckige, blaue Label garantiert laut Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, »dass ein regionales Produkt gekauft wird, das dieses Etikett auch verdient«. Es legt dar, wo ein Produkt herkommt, wo es verarbeitet wurde und wie hoch der regionale Anteil ist.

Regionalität ist übrigens auch beim Wasser das A und O. »Leitungswasser zu trinken, ist am nachhaltigsten«, so Woller. »Es ist eines der bestüberwachten Lebensmittel.« Wer's mit Blubb mag, legt sich einen Sprudler zu. Und wer sein Wasser lieber kauft, wählt am besten ein lokales. »Es gibt hier genug Hersteller und Quellen. Da braucht man kein Wassersommelier zu sein, um fündig zu erden.«Wichtig sei zudem: Mehrweg. In ihrer Ökobilanz sind Mehrwegflaschen unschlagbar. Ob das Wasser dann in einer Plastik- oder Wasserflasche daherkommt, sei nicht so wichtig. »Da scheiden sich ohnehin die Geister.« Wichtig sei: kein Einweg.

Nachhaltiger einzukaufen bedeutet vor allem regional und saisonal einzukaufen. »Dann gibt es im Winter eben keine Himbeeren oder Ananas«, sagt Julia Woller vom BN.

Ein weiterer Punkt: saisonal einkaufen. »Dann gibt es im Winter eben keine Himbeeren, Mangos oder Ananas«, sagt Woller. Wer wissen will, welches Obst und Gemüse gerade Saison hat, behilft sich mit einem Saisonkalender. Der zeigt, was im besten Falle im Einkaufskorb landet - oder eben nicht. Und wenn schon Importware: dann bio und im besten Falle Fair-Trade. Ohnehin sei das klassische Bio-Siegel ein guter Wegweiser beim Einkauf. »Da weiß ich, dass keine Pestizide zum Einsatz kommen. Das wiederum kommt der Artenvielfalt zugute.«

Dann ist da noch das liebe Fleisch: »Wir müssen jetzt nicht alle Vegetarier werden, aber vielleicht können wir unseren Konsum alle ein wenig minimieren«, sagt Woller. Schrittchenweise. Gab es bisher an allen sieben Wochentagen Fleisch, streicht man es zunächst vielleicht einen Tag vom Speiseplan - und sucht sich dafür ein vollwertiges vegetarisches Gericht. »Habe ich ein paar gefunden, bei denen mir nichts fehlt, reduziere ich meine Fleischkonsum vielleicht auf fünf Tage.« Oder man streicht die Wurst beim Abendbrot, versucht es stattdessen mit Käse.

Soll es Fleisch sein: dann bewusst dafür entscheiden. »Im besten Fall gehe ich zum Bauern nebenan«, sagt Woller. Da weiß ich, wie es dem Tier erging, das Fleisch musste zudem nicht ewig transportiert werden. Von Ersatzprodukten hält Woller im Übrigen nichts. »Das sind hochindustrialisierte Produkte, mit Aromen versehen, haltbar gemacht und in Plastik verpackt.« Zudem werde dafür oft importiertes massenmäßig angebautes Soja verarbeitet. »Ob dass dann für den ökologischen Fußabdruck so viel besser ist ein Stück Wildfleisch aus dem Spessart: Ich weiß ja nicht.«

Klamotten und Kosmetik

Sich nachhaltig zu pflegen, war lange nicht so einfach. »Da hat sich die letzten Jahr viel getan«, so Woller. In beinahe jedem Supermarkt und in definitiv jeder Drogerie gibt es neben der guten alten Handseife mittlerweile feste Shampoos und Duschgels. Sie alle sind in Papier verpackt, das spart Plastik. Das Oma-Image ist passé. »Viele Leute trauen sich da aber nicht ran.« Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, schwört bisweilen auf sein Pflegeprodukt in Plastik. Woller ruft auf, es zu wagen. »Ein Stück Seife für Hände, Körper oder Haare reicht ja fürs Erste.«

Oder wie wäre es, mal selbst eine Hautcreme oder ein Peeling herzustellen? »Das ist einfach und günstig«, so Woller. Und das Rad müsste man dafür auch nicht neu erfinden, immerhin sei das Internet voll mit Selbstmach-Anleitungen. Damit nicht genug: Wer keine Seifen mag, sein Badezimmer aber trotzdem ein wenig nachhaltiger gestalten will, kann sich auch eine Zahnbürste aus Buchenholz, Zahnputztabletten, Reinigungspads aus Baumwolle oder einen Messing-Rasierer zulegen. Der Möglichkeiten sind da viele. Allesamt leicht zu bekommen.

Nicht so leicht zu bekommen ist nachhaltige Mode. Günstig ist sie ebenso wenig. »Da bewegt sich einiges, aber nachhaltige Kleidung regional zu kaufen, ist noch nahezu unmöglich«, so Woller. Zumindest, wenn man nicht in einer Großstadt lebt. Woller ruft dennoch dazu auf, sich über das Thema zu informieren. Sich vielleicht lieber einen guten Pullover aus zertifizierter Ökobaumwolle zuzulegen, als drei billige. Der sieht besser aus, hält länger. Ganz im Gegensatz zur »Fast Fashion«. Kleidung vieler Modeketten wird billig produziert und verkauft, damit der Kunde häufiger neue Klamotten ersteht. Das steigert den Profit – auf Kosten der Umwelt. Bei Mode gilt also: Klasse statt Masse.

»Top nachhaltig ist Kleidung aus zweiter Hand«, so Woller. Dafür müsse man nicht auf einen Flohmarkt. Es gebe mittlerweile so einige Internetplattformen, auf denen gut erhaltene Markenklamotten zu bekommen wären.

Wohnen

Viele Tipps für einen nachhaltigeren Haushalt sind alte Hüte: Schalte das Licht aus, wenn du den Raum verlässt. Dreh die Heizung runter. Starte den Geschirrspüler nur, wenn er voll ist. Trockne die Wäsche an der Luft. Küchentücher statt Küchenpapier. Beim Kochen Topf auf den Deckel. Backofen nicht vorheizen. Das beherzigen viele.

Bei den Putzmitteln hingegen ist oft Luft noch nach oben. »Da gilt es, die Industrie auszutricksen«, so Woller. Die meine nämlich, man bräuchte für jeden Raum, jedes Material und jede Oberfläche einen eigenen Reiniger. In Wahrheit reichen zwei, drei Grundreinigungsmittel. Essigreiniger etwa ist eine Allzweckwaffe, Natron hilft bei Fett. »Wenn man doch Putzmittel kauft, dann sollte man auf Nachfüllpacks setzen«, so Woller. Immer wieder Sprühflaschen nach Hause zu schleppen, sei keine gute Idee. Besser seien große Gebinde. Am besten aus Papier oder recyceltem Plastik.

Bei Putzmittel gilt es, die Industrie auszutricksen, sagt Julia Woller vom BN. Niemand brauche 100 Reiniger. Es reichen zwei, drei Grundreinigungsmittel. Der gute alte Essig ist ein guter Anfang.

Bei Waschmittel setzt Woller auf Pulver. Das ist ergiebiger als sein flüssiges Pendant, enthält zudem kein Mikroplastik. Nicht zuletzt ist es in Papierkartons verpackt - ein Plus in Sachen Nachhaltigkeit. Ein großer Umweltsünder ist übrigens Weichspüler. »Da ist viel Mikroplastik drin«, sagt Woller. Und schiebt hinterher: »Außerdem braucht das kein Mensch.«

Freizeit: Urlaub ist super, keine Frage. Neue Kulturen zu entdecken, erweitert den Horizont und lässt einen aus dem Alltag ausbrechen. Vor allem Flugreisen belasten jedoch das Klima. Wer seinen Öko-Fußabdruck minimieren will, bleibt einfach mal im eigenen Land. »Auch für die Freizeit gilt: Regionalität«, so Woller. Gutes liege so nah. Ob Wanderungen oder Museen, GPS-Schatzsuchen oder Lehrpfade: Möglichkeiten vor Ort gibt es viele. Und wenn es doch mal weiter weg gehen soll, dann gilt: besser Zug statt Flug, besser nicht All-Inclusive, besser keine Pauschalreise. Woller legt ans Herz, mal ein nachhaltiges Hotel auszuprobieren. »Davon gibt es immer mehr.« Sie zu finden ist einfach: Die Zahl der Öko-Reiseportale wächst.

Wer im Lande bleibt, den zieht es nach draußen. Seit der Pandemie umso mehr. »Das ist aufgefallen«, sagt Woller. Und freut die 37-Jährige. Einerseits. Immerhin ist es Ziel des BN, den Menschen die Natur näherzubringen, ihnen die Freude an Pflanzen und Tieren zu vermitteln. Andererseits lässt bei vielen der Respekt vor der Natur zu wünschen übrig. »In Naturschutzgebieten gilt es, auf den Wegen zu bleiben, nicht in Gewässer zu gehen, Hunde anzuleinen, generell Rücksicht zu nehmen auf die Brut- und Setzzeiten und seinen Müll nicht einfach irgendwo hinzuschmeißen.«

Klingt selbstverständlich. Ist es nicht, hat nicht nur der BN festgestellt. Woller appelliert: »Will ich eine saubere Sitzbank vorfinden, dann sollte ich sie auch so hinterlassen. Erfreue ich mich an Vogelgezwitscher, sollte ich die Natur nicht zerstören.« Pflanzen und Tieren achtsam zu begegnen: Auch das ist nachhaltig. Woller ruft dazu auf, sich mit der Vielfalt vor der Haustür auseinanderzusetzen, vielleicht mal eine BN-Exkursion zu besuchen. Denn: »Man schützt nur, was man auch kennt.«

Zur Person: Julia Woller Julia Woller, stellvertretende Vorsitzende der Kreisgruppe Miltenberg des Bund Naturschutz (BN) in Bayern, hat Unmengen Tipps für all jene parat, die ihren ökologischen Fußabdruck minimieren wollen. Julia Woller ist seit Oktober 2020 stellvertretende Vorsitzende der Miltenberger Kreisgruppe des Bund Naturschutz (BN), die ihren Sitz in Obernburg hat. Zuvor war sie schon lange Zeit bei der Naturschutzgruppe Sulzbach aktiv. Die 35-Jährige hat Betriebswirtschaft und Recht studiert, sich anschließend auf Arbeitsrecht und Personalmanagement spezialisiert. Mittlerweile arbeitet sie als Personalreferentin bei einer internationalen Prüfungsgesellschaft in Frankfurt. Woller lebt mit ihrem Mann und ihrer fünfjährigen Tochter in Sulzbach. (kwo)