"Nachhall" nach 1302 Tagen Bühnenpause

Konzert: Gesangverein Klingenberg unter Mitwirkung des Chors Voice Box, des Gesangvereins Röllbach und des Salonorchesters

Klingenberg a.Main 25.10.2022 - 14:35 Uhr 2 Min.

Ein außergewöhnliches Konzert in der toll geschmückten Wengerter-Scheune in Röllfeld. Das Salonorchester des Musikverein Klingenberg begeisterte mit Frank-Sinatra-Songs. Ein außergewöhnliches Konzert in der toll geschmückten Wengerter-Scheune in Röllfeld. Der Chor Da Capo vom gastgebenden Gesangverein Klingenberg.

Eines haben alle Chöre gemeinsam, sie sind nach den harten Corona-Auflagen stark geschrumpft und wollen das Konzert auch nutzen, um Werbung für den Chorgesang zu machen und neue, am Gesang interessierte Menschen zum Mitsingen im Verein zu gewinnen. Immerhin stärke Singen das Immunsystem.

1302 Tage mussten sie seit ihrem letzten Konzert Ende März 2019 auf einen Auftritt warten, erklärte Jürgen Dölger, Schriftführer des Vereins, der gemeinsam mit Brigitte Ruppert den Abend moderierte. Trotz aller Widrigkeiten mit wenigen Proben wollten sie dieses im Frühjahr 2020 wegen des Ausbruchs der Corona-Pandemie ausgefallene Konzert unter dem Titel »Nachhall« unbedingt nachholen.

Da Capo mit "Corona-Lied"

Mit der ansteckenden Fröhlichkeit des Zottelmarsches haben die Sänger von Da Capo auf der Bühne Platz genommen, begleitet von dem rhythmischen Klatschen der etwa 200 Zuhörer in der fast ausverkauften Winzerscheune Wengerter in Röllfeld. Die nachdenkliche Ballade "Everglow" ist das "Corona-Lied" des Vereins, denn es wurde per Zoom-Konferenz geprobt, bei denen durch Übertragungsschwierigkeiten oft nur die Chorleiterin Olga Bohn-Kaliakina zu hören war und kein gemeinsames Singen möglich war. Fröhlich wurde die Stimmung dann beim mitreißenden "Rama Lama Ding Dong", gefolgt von dem ins Herz gehenden, ruhig und getragenen Song "Weit weit weg", einem der großen Erfolgstitel von Hubert von Goisern. Filmmusik ("Stand by Me"), Blues-Rock von Bob Dylan und die Pop-Hymne "Kings and Queens" rundeten das Programm von Da Capo ab.

Voice Box, der junge Popchor des Vereins, unterhielt unter der Leitung von Charlotte Merget mit einem 1960er Klassiker von The Turtles ("Happy Together"), dem Country-Titel "The Bones" von Maren Morris, dem rockigen und trotzdem melodiösen "Never enough" aus dem Musical "The Greatest Showman" sowie der Ballade "Dream On". Melancholisch wurde es beim Schlusslied von Voca Bella mit dem Titel "Ever in my Heart".

Das Salonorchester des Musikvereins Klingenberg gab dem Konzert auch eine orchestrale Komponente und hatte nach der Pause die Besucher direkt auf ihrer Seite, denn ein Titelmedley und die weiteren bekannten Songs von Frank Sinatra animierten das Publikum zum Mitsingen und Mitswingen.

Röllbacher Gesangverein zu Gast

Gastchor an diesem Abend war der Röllbacher Chor unter dem Dirigat von Juliane Platz, der mit der schwungvollen "Intrada a Capella" seinen Part eröffnete. Den romantischen Titel "Abschied" hatte der zum Karajan vom Spessart geadelte Fred Schecher für seine musikalische Wegbegleiterin Anna Rosa Seuffert komponiert. Für die Räumlichkeit passend hatten sie ein kleines Wein-Madrigal parat, ein Spiritual und irische Segenswünsche rundeten ihren Teil ab.

Nach der langen Konzertpause war dieses Konzert in einem außergewöhnlichen Ambiente ein gelungener Neustart, bei dem man nicht nur die Freude am Singen hören konnte, sondern auch sehen konnte, wie glücklich die Sänger waren, als sie endlich wieder die Bühne mit den Brettern, die die Welt bedeuten, betreten konnten. ney

