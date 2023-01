Nachgebessert und nachgebohrt: Über die ICO-Süderweiterung herrscht nun mehr Klarheit

Zweiter Bürgerdialog in Erlenbach

Bürger haken nach: Die gezielten Fragen von Menschen aus Erlenbach und Umgebung bringen mehr Licht in die Begleitumstände der ICO-Süderweiterung.

Wie aufmerksam Bürger aus Erlenbach und der Umgebung jeder Aussage der ICO-Chefs zuhören, zeigt eine der letzten Wortmeldungen an diesem langen Abend: Nach zwei Stunden Debatte hebt Pia Klug, ehemalige Geschäftsführerin der Erlenbacher Stadtbau, die Hand. Sie stellt nicht eine, nicht zwei, nein, fünf Fragen. Punktgenau formuliert. Jede einzelne beleuchtet einen neuen Gesichtspunkt, der trotz vieler Fragen und Antworten an diesem Abend noch nicht zur Sprache kam.

Allein das zeigt, was für ein riesiges Thema die ICO-Süderweiterung ist. Im Umfang sowieso; denn die von der Mainsite erhoffte Erweiterung der Fläche um etwa 40 Hektar wäre die größte Neuansiedlung von Industrie in der Region seit Langem. Auch das Interesse der Bürger ist gewaltig; allein am Montagabend kamen knapp 250 Zuhörer. Und nicht zuletzt tut sich in den Details ein Fass auf, dessen Boden noch nicht ganz zu erblicken ist, auch wenn die ICO-Verantwortlichen daran erkennbar arbeiten.

Ein Beispiel: Beim ersten Bürgerdialog hatten Nachfragen von Steffen Scharrer vom Bund Naturschutz ergeben, dass die ehemalige und Inzwischen rekultivierte Werksdeponie nicht bebaut, sondern als »grüne Insel« im Industriegebiet bestehen bleiben soll. Das ging aus dem ersten grafischen Überblick nicht hervor. Die ICO-Verantwortlichen lernten daraus, präsentierten nun eine Karte, die den Umriss übersichtlicher darstellt. Das wiederum war Anlass für eine von Pia Klugs Nachfragen: Wie soll die ehemalige Spall-Deponie in einen anderen Bereich der Fläche rekultiviert werden? Andreas Schneider, Leiter der Standortentwicklung, antwortete: Die Mainsite wolle diese ehemalige Deponie rekultivieren, dortige Habitate schützen und in Zukunft vielleicht auf Teilflächen eine Photovoltaik-Anlage errichten.

Hintergrund: Standpunkt von Christoph Becker Christoph Becker, CSU-Kandidat bei der Bürgermeisterwahl in Erlenbach am 2. April, nutzte als Moderator seinen Bürgerdialog, um erstmals vor breiter Öffentlichkeit seinen Standpunkt zur ICO-Süderweiterung zu formulieren. Becker sagte: "Ich sehe viele Chancen, wir dürfen entscheidende Risiken aber nicht leichtfertig abtun." Der Geschäftsleiter der Erlenbacher Stadtbau, der nicht im Stadtrat sitzt, hält es demnach für richtig, dass in der jetzigen Planung "Mainauen und Wald erhalten" blieben, die das ICO in einem vorherigen Entwurf aus dem Jahr 2013 bebauen wollte. Stattdessen entstehe die Erweiterung auf belasteten Flächen. Um weitere Fragen zur Erweiterung zu klären, sieht er wie Bürgermeister Michael Berninger und die CSU-Fraktion genug Raum im weiteren Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplans. Dieses will er aber mit mehr öffentlichen Veranstaltungen begleitet sehen, "damit die Bürger bei jedem Schritt mitgenommen werden". Die ICO-Verantwortlichen forderte er auf, Antworten auf Fragen der Bürger zu veröffentlichen, um Verbindlichkeit herzustellen. (kev)

Die zwei Bürgerdialoge der beiden Bürgermeister-Kandidaten bauten - wenn auch unbeabsichtigt - geradezu aufeinander auf. Zwischen den Jahren waren Andreas Schneider und Projektmanager Sebastian Krug mit Wanderrucksack und Mütze mit Bürgern unterwegs, auf Einladung von SPD-Mann Benjamin Bohlender. Nun saßen sie mit Geschäftsleiter Johannes Huber in Anzug und Krawatte vor Publikum, auf Einladung von CSU-Mann Christoph Becker. Trotz Klamottenwechsel treten die ICO-Verantwortlichen einheitlich auf, antworten geduldig, gehen auch auf manche rabiater formulierte Frage ein. Und sie liefern auch Antworten nach: So sprechen sie etliche Punkte an, die nach dem ersten Bürgerdialog offen geblieben sind, beantworten einiges präziser, stellen Missverständnisse klar.

Fünf Themen bleiben kontrovers

Für die Öffentlichkeit zeigt sich dadurch erstmals das größere Bild der ICO-Süderweiterung. Das macht es Bürgern nun besser möglich, sich eine Meinung zu bilden - allerdings erst nachdem der Stadtrat bereits mit einer wegweisenden Entscheidung den Plänen grundsätzliche Zustimmung signalisiert hat. Fünf Spannungsfelder kristallisieren sich jedoch heraus, über die Bürger weiter kontrovers diskutieren werden:

o Erstens geht es um die Standort-Frage: Was bedeutet die Süderweiterung für die Wirtschaftsregion und den Industrie-Standort?

o Zweitens die Flächen-Frage: Wie viel Platz braucht das ICO für seinen Wandel, wie viel Platz wollen die Erlenbacher dem einräumen?

o Drittens die Nachhaltigkeits-Frage: Wie wägen die Beteiligten den Wandel zu einer zukunftsfähigen Industrie mit dem Verschleiß der Natur ab?

o Viertens die Anwohner-Frage: Wie wirkt sich der Neubau von Betrieben auf die nähere und fernere Nachbarschaft aus?

o Fünftens die Verkehrs-Frage: Lassen sich mehr Autos auf den Straßen von Kleinwallstadt über Obernburg-Elsenfeld bis Klingenberg-Trennfurt bewältigen? Wenn ja, wie?

Kandidat als Moderator: Christoph Becker (CSU) will Bürgermeister von Erlenbach werden und positionierte sich erstmals vor breiter Öffentlichkeit zur ICO-Süderweiterung. Die meiste Zeit des Abends moderierte er aber.

Mainsite-Geschäftsleiter Huber nutzte die Bühne, um seine Vorstellung von Standort-Entwicklung und Nachhaltigkeit zu präsentieren. Für ihn gehe es nach hundert Jahren Industriegeschichte im ICO und der ehemaligen Glanzstoff darum, den Standort für die nächsten 100 Jahre fit zu machen. Er schrieb sich auf die Fahnen, auf dem Logistikzentrum das größte Gründach Bayerns geschaffen zu haben. Das »systemrelevante Kraftwerk« rückte er stärker ins Blickfeld: Die Mainsite will es besser nutzen, um die Effizienz zu erhöhen. Es sei derzeit nur zur Hälfte ausgelastet. Zudem will das ICO beim grünen Wasserstoff als Ersatz für Gas »ganz vorn dabei« sein. In der Frage nach dem großen Wasserverbrauch räumt Huber eine Schwachstelle ein, welcher die Mainsite mit einer deutlichen Gebührenerhöhung begegnen will. Das soll Unternehmen dazu bringen, Wasser zu sparen.

Applaus für Cordenka-Prokurist

Mit viel Applaus durften die Mainsite-Vertreter für ihre Aussagen nicht rechnen - im Gegensatz zu Rednern aus dem Publikum, etwa Gerold Schwiersch. Der Prokurist der Cordenka wehrt sich leidenschaftlich gegen Andeutungen aus dem Publikum, bestehende Betriebe ließen sich doch abwickeln und an ihrer statt neue ansiedeln. Cordenka sei Marktführer im Bereich von Verstärkungsmaterialien insbesondere für Reifen und entwickle sich in Richtung Nachhaltigkeit, sagt der Prokurist. »Wir arbeiten zum Beispiel gerade daran, Nylon-basierte Produkte mit kompostierbaren Rohstoffen zu ersetzen.« Schwiersch stellt klar: »Wir sind gut aufgestellt für die Zukunft und wollen den Standort in Obernburg weiterbetreiben - wir werden unsere Fläche nicht aufgeben.«

Mindestens ebenso viel Applaus gibt es für Steffen Scharrer. Als Mainsite-Chef Huber sich freut, dass zuletzt ein Storchenpaar auf dem ICO-Gelände einen Nistplatz gefunden habe, sieht der Kreisvorsitzende des Bundes Naturschutz den Zeitpunkt für eine Gegenrede gekommen: »Allein 20 Hektar Wald müssen gerodet werden, es werden Seen verfüllt, die Lebensräume von bayernweit seltenen Arten sind betroffen«, sagt Scharrer. Er habe Huber einige Jahre, bevor die Störche kamen, angerufen und gefragt, ob er Nisthilfen aufstellen dürfe. Das habe Huber abgelehnt. Scharrer fragt nun mit höflichem Lächeln: »Aber jetzt, wo Sie Ihre Liebe zum Weißstorch entdeckt haben: Dürfen wir dann in Zukunft Nisthil-fen auf dem ICO-Gelände aufstellen?«

Kevin Zahn