Nachdenken über Hallenmieten in Weilbach

Freibadförderung: Der Rat will daran festhalten, die Freibadförderung mit der Jugendförderung zu kombinieren. Demnach erhält jedes Weilbacher Kind eine Jahreskarte für das Freibad, die die Gemeinde bezahlt. Im vergangenen Jahr nutzten 100 Kinder diese Möglichkeit. Bei gleichbleibenden Nutzerzahlen würde sich der Betrag auf rund 3300 Euro belaufen.

Pachtvertrag: Einstimmig sagte das Gremium Ja zur Verlängerung des Pachtvertrags des Sportgeländes an den Sportverein. Nötig war dies, da der Verein die Flutlichtanlage auf LED umstellen will und hierfür Förderungen in Anspruch nehmen will. Damit der BLSV-Zuschuss fließen kann, ist eine längere Laufzeit des Pachtvertrags notwendig. Nach Rücksprache mit dem Sportverein wird der Pachtvertrag deshalb bis zum 31. Dezember 2034 verlängert.

Neues Spielgerät: Einstimmig sagte der Gemeinderat Ja zur Anschaffung eines Turms mit Rutsche für den Spielplatz in Weilbach-West. Die Eltern hätten sich das gewünscht, erklärte der Bürgermeister. Ein eingeholtes Angebot belaufe sich auf 12.933 Euro, über das Regionalbudget wurde hierfür bereits eine Förderung zugesagt.

Digitalisierung: Die Gemeinde Weilbach habe den Umstieg auf den digitalen Rechnungseingang vollzogen, so der Bürgermeister. Alle Rechnungen würden nun nach Eingang gescannt und ins System überführt, so dass viele Vorgänge vereinfacht würden. Laut Verwaltungsleiterin Elke Burckhardt steht als nächstes das digitale Ratsinformationssystem an, sie rechnet damit bis Mitte Mai 2023.

Bücherei: Die Jahresstatistik der Bücherei weist laut Bürgermeister einen Medienbestand von rund 34.000 Euro aus. Der Bestand werde ständig erneuert, 153 Leser besuchen die Bücherei regelmäßig. Die Bücherei biete zudem viele Aktivitäten für die Schüler.

Mobilitätsstatistik: Die Ergebnisse der derzeit noch laufenden Mobilitätsumfrage will der Bürgermeister am Freitag, 3. Februar, um 18 Uhr vorstellen; vermutlich im Sportheim. Bislang hätten 91 Weilbacher an der Umfrage teilgenommen, so Robin Haseler, der mit weiteren Meldungen rechnet.