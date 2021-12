Details zum "alternativen Schulbetrieb" in Röllbach: Müssten die Kinder nicht in der Schule sein?

Eltern mutmaßlich im Querdenker-Milieu

Unterrichtet wurden Kinder, deren Eltern mutmaßlich im Querdenker-Milieu sind und die die Corona-Schutzmaßnahmen (Masken und Tests) an Schulen ablehnen. In der Pressemitteilung des Landratsamtes war von einem "alternativen Schulbetrieb" in einer Häckerwirtschaft die Rede. Eine Häckerwirtschaft ist hier schon lange nicht mehr, sagen die Nachbarn. Das Gelände wirkt ungepflegt, so als habe lange niemand nach dem Rechten gesehen. Auf der Homepage der Weinbau-Familie wurde zuletzt 2015 zur Häcke laden. Mit der Redaktion will die Familie nicht reden, "kein Kommentar".

In die "Schule" im Kellergeschoss des Gebäudes - der Raum der ehemaligen Häckerwirtschaft - sind die Kinder über einen Holzanbau gekommen. "Das Grundstück wird videoüberwacht", steht an der Tür. Innen ist ein handgemaltes Schild mit der Aufschrift: "STOP. Vor dem Rausgehen bei den Betreuern abmelden!" Nachbarn haben in den vergangenen Wochen "zwischen fünf und 15 Kinder" gesehen, "alle möglichen Altersklassen". Einem Nachbar sind die Elterntaxis jeden Morgen aufgefallen. Das habe gestört. Er hat gehört, dass eine Kita dort eröffnet habe. Letztlich habe er sich nicht weiter darum gekümmert. "Es gibt so viele Bekloppte", sagt er. Eine andere Nachbarin hat sich gewundert: "Es sind Kinder rumgesprungen. Müssten die nicht in der Schule sein?"

An Schulen herrscht grundsätzlich Präsenzpflicht. Wird die Schulpflicht verletzt, kommen eine ganze Reihe von Maßnahmen in Frage - vom Verweis bis zur Entlassung. Allerdings hat der Freistaat bis zu den Herbstferien eine Art Homeschooling toleriert, wenn Eltern ihre Kinder an den Schulen nicht testen lassen wollten. »Dieses unerlaubte Fernbleiben wurde nicht geahndet«, sagt Landrat Jens Marco Scherf (Grüne). Seit November setze der Freistaat die Teilnahme am Präsenzunterricht aber wieder durch - auch mit Bußgeldern.

Nach Informationen unserer Redaktion wurde in diesem Zusammenhang der Sachgebietsleiter Öffentliche Sicherheit und Ordnung im Landratsamt beurlaubt. Schriftlich antwortet die Behörde: "Der Mitarbeiter ist aktuell nicht im Dienst. Es gibt ein laufendes Verfahren, aus diesem Grund können wir leider keine Angaben machen." Unter den "fünf bis 15 Kindern", die mutmaßlich alternativ in Röllbach beschult wurden, sind nach Informationen unserer Redaktion Kinder von zwei Landratsamtsmitarbeitern. Scherf legt in diesem Zusammenhang Wert auf die Feststellung, dass es sich um kein strukturelles Problem handele, eher um eine "statistische Besonderheit". "Die Impfquote im Landratsamt liegt bei über 90 Prozent", so Scherf. Im Landratsamt sind 580 Mitarbeiter beschäftigt.

Warum konnte der alternative Schulbetrieb seit Montag, 8. November, dem ersten Tag nach den Herbstferien, viereinhalb Wochen laufen? Landrat Scherf sagt, ein erster Hinweis aus der Bevölkerung sei Anfang Dezember eingegangen. Beim Landratsamt Miltenberg sind nach Auskunft der Behörde seit Ende der Herbstferien zwölf Anzeigen in Zusammenhang mit der Verweigerung von Corona-Tests eingegangen, einige weitere mögliche Fälle seien in Prüfung. Ordnungswidrigkeitsverfahren seien eingeleitet und in einigen Fällen seien bereits Bußgeldbescheide erlassen. "Weitere Fälle befinden sich noch im Anhörungsverfahren und sind deshalb noch nicht abgeschlossen", so die Mitteilung.

Ob die Schüler, die in den vergangenen Wochen nach Röllbach gebracht wurden, jetzt wieder den regulären Schulunterricht besuchen, ist nicht bekannt. "Uns fehlen entsprechende Informationen, da die jeweilige Schule uns erst mit zeitlicher Verzögerung über ein nicht ordnungsgemäßes Fehlen informiert." Scherf, der vor seiner Wahl zum Landrat selbst Schulleiter war, erklärt: "Die Kinder müssen erst mal eine markante Zeit, etwa eine Woche, fehlen", bevor Schritte unternommen werden. "Wenn Eltern Atteste vorlegen und es begründete Zweifel an der Erkrankung gibt, können die Schulen den Ärztlichen Kreisverband bezüglich einer Prüfung der entsprechenden Atteste einbinden und gegebenenfalls auch die Vorlage eines schulärztlichen Zeugnisses verlangen", so die Mitteilung aus dem Landratsamt über das Vorgehen. Fehlen die Kinder trotz eines ersten Bußgeldbescheides weiterhin unentschuldigt im Unterricht, werde ein neues Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Geklärt werden muss auch, ob es sich um ein Betreuungs- oder Beschulungsangebot gehandelt hat. Einen Schulbetrieb hätte die Regierung von Unterfranken genehmigen müssen.

Zum Alter und zum Wohnort der Kinder, die bei der richterlich angeordneten Durchsuchung vergangenen Mittwoch in Röllbach angetroffen wurde, macht das Landratsamt aus Gründen des Persönlichkeits- und Datenschutzes keine Angaben. "Dies gilt auch für die Fragestellung, ob Eltern dort betreuter Kinder im Landratsamt beschäftigt sind. Das Landratsamt stellt sicher, dass die Aufgaben ordnungsgemäß erfüllt werden."

Auch die baurechtlichen Verstöße werden im Zuge von Ordnungswidrigkeitenverfahren geklärt. Insbesondere aufgrund fehlender Prüfung von Flucht- und Rettungswegen habe man eine Gefahr für Leben und Gesundheit der Kinder im Brandfall befürchten müssen. Die Staatsanwaltschaft, die den Durchsuchungsbeschluss ausgestellt hatte, ist inzwischen wieder außen vor, wie unsere Anfrage ergab. Sie verweist auf die Zuständigkeit des Landratsamtes.

Derweil wurde bekannt, dass es auch im Kreis Main-Spessart ein "alternatives Schulangebot" gegeben hat. Am Mittwochvormittag wurde in Esselbach ein Gebäude durchsucht. In mehreren Räumen habe sich eine "überschaubare Gruppe von Kindern im schulpflichtigen Alter" befunden, so Dorothea Fischer, Pressesprecherin des Landratsamtes Main-Spessart. Nach Informationen unserer Redaktion fehlen manche Schülerinnen und Schüler im Raum Marktheidenfeld schon ein ganzes Jahr lang. Zunächst standen die Masken im Zentrum der Kritik, jetzt werden vor allem die regelmäßigen Corona-Tests abgelehnt.

