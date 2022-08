Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Nach Tötungsdelikt in Elsenfeld: Soll Verdächtige in Psychiatrie?

Gutachter beauftragt

Elsenfeld 22.08.2022 - 10:24 Uhr < 1 Min.

Derzeit befinde sich die Verdächtige in einer Justizvollzugsanstalt. Wann die Stellungnahme des Gutachters vorliegt, sei nicht abzusehen, so Bundschuh weiter.

Familienangehörige fanden die Leiche der 82-Jährigen am Montag, 15. August, gegen 9.20 Uhr in ihrer Wohnung ebenso wie die Tochter, die nicht ansprechbar war. Sie verständigten Polizei und Rettungsdienst. Ein Notarzt versorgte die Tochter vor Ort, dann brachten sie Retter in eine Klinik.

Nach ersten Ermittlungen gehen Staatsanwaltschaft und Kripo davon aus, dass die offenbar psychisch erheblich belastete Tochter für den Tod der 82-Jährigen verantwortlich sein könnte. Sie soll anschließend versucht haben, sich selbst das Leben zu nehmen. Der genaue Tathergang und die familiären Hintergründe sind derzeit nicht abschließend geklärt, hieß es weiter in der Mitteilung. Beides sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

