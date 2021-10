Nach tödlichem Motorradunfall bei Faulbach: Geldstrafe für 84-jährigen Unfallverursacher

Gericht: Senior muss mehr als 5000 Euro zahlen - Fahrerlaubnis inzwischen freiwillig abgegeben

Der Angeklagte ließ von seinem Verteidiger Alexander Ganter erklären, dass er den Motorradfahrer nicht gesehen hätte, er habe sich schriftlich entschuldigt, mehr könne er nicht machen. Rechtsanwalt Christoph Jahrsdörfer, der die Angehörigen des getöteten Motorradfahrers als Nebenkläger vertrat, hegte Zweifel, dass der betagte Angeklagte der Verhandlung überhaupt folgen könne. Dieser entgegnete noch, dass das Verständnis besser sein könne, bevor sein Anwalt hinzufügte, dass er ab sofort keine weiteren Fragen mehr beantworte, was sein gutes Recht sei.

Im Zuge der Beweisaufnahme schilderte der sachbearbeitende Polizist zunächst die Umstände des Unfalles. In einem auf 70 Stundenkilometer beschränkten Bereich sei es zu der Vorfahrtsverletzung durch den Pkw-Fahrer, der nach links in die Staatsstraße einbiegen wollte, gekommen. Bei trockener Fahrbahn und guten Sichtverhältnissen habe er das Motorrad wohl übersehen. Hinweise auf Alkohol habe es keine gegeben, dennoch sei bei dem Angeklagten eine Blutentnahme durchgeführt worden, da er angegeben hätte, Medikamente eingenommen zu haben. Die Blutuntersuchung habe allerdings keine Beeinträchtigung der Fahrfähigkeit ergeben.

Unter Schock

Der Angeklagte schien unter Schock zu stehen und habe keine Angaben zum Unfallhergang machen können, so der Polizist. Eine Ersthelferin, die kurz nach dem Unfall vor Ort eintraf, berichtete, wie sie dem schwerst verletzten Motorradfahrer noch Erste Hilfe geleistet hatte, zum Zustand des Autofahrers konnte sie nichts angeben.

In seinem Plädoyer führte der Staatsanwalt aus, dass der Strafrahmen für fahrlässige Tötung, die er hier als erfüllt sah, von Geldstrafe bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe reiche. Zu Lasten des Angeklagten wertete er, dass dieser wegen eines Verkehrsdeliktes vorgeahndet sei. Zu seinen Gunsten spreche, dass er mittlerweile freiwillig auf die Fahrerlaubnis verzichtet habe, sein Geständnis und dass seine Schuld der fahrlässigen Tathandlung im mittleren Bereich zu sehen sei. Er hielt eine Freiheitsstrafe noch nicht für geboten und forderte eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je 35 Euro.

Aufprallgeschwindigkeit von 64 km/h errechnet

Der Anwalt der Nebenklage pflichtete dem Staatsanwalt bei, dass es zunächst um die Frage der Schuld eines betagten Angeklagten gehe, der wegen einer Unachtsamkeit den Unfall mit schwersten Folgen, auch für die Familie des Getöteten, verursacht habe. Eine Geldstrafe, zu deren Höhe er nichts ausführen wolle, hielt er für geboten. Der Verteidiger führte in seinem Plädoyer zur Entlastung an, dass nicht gesagt werden könne, wie schnell der Motorrad-Fahrer in dem 70er-Bereich unterwegs gewesen sei. Es sei eine Aufprallgeschwindigkeit von 64 km/h errechnet worden, wie schnell er vorher unterwegs gewesen sei, wisse man nicht. Auch er hielt eine Geldstrafe, in deren Höhe er sich nicht festlegen wolle, für ausreichend.

Der Angeklagte verzichtete auf sein Recht auf das »letzte Wort«. Das Urteil von Richterin Manuela Hettmann-Weißgerber lautete auf schuldig eines Vergehens der fahrlässigen Tötung. Der 84-Jährige muss eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je 35 Euro sowie die Kosten des Verfahrens tragen. Da er sich als ungeeignet zum Fahren von Kraftfahrzeugen erwiesen habe, erhalte er zudem eine Fahrerlaubnis-Sperrfrist von 18 Monaten, was aber nicht groß ins Gewicht falle, da er seine Fahrerlaubnis freiwillig abgegeben habe. Ob gegen das Urteil Rechtsmittel eingelegt werden, war zu Ende der Verhandlung noch nicht bekannt, zumindest die Angehörigen des getöteten Motorradfahrers hatten ihre Unzufriedenheit bezüglich des Urteils geäußert.

