Nach Tod eines Piloten: Flugsport-Freunde in Mainbullau trauern

Der Tod ei­nes 66-jäh­ri­gen Pi­lo­ten löst Schock und Trau­er in der Ge­mein­schaft der Flugs­port­ler und Fall­schirm­sprin­ger im Mil­ten­ber­ger Orts­teil Main­bul­lau aus. "Er war so ein lie­ber Kerl und ein er­fah­re­ner Pi­lot", heißt es aus Krei­sen des Flugs­port­clubs Mil­ten­berg. Der Pi­lot, der ur­sprüng­lich aus dem Raum Han­no­ver stammt und seit Mai häu­fig in Main­bul­lau ge­star­tet war, war laut Po­li­zei am Mon­tag ge­gen 14 Uhr im Wald zwi­schen Viel­brunn und Eul­bach mit ei­nem Flug­zeug des Fall­schirm­sprung­zen­trums Oden­wald ab­ge­stürzt.