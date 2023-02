Nach Schockanruf klicken die Handschellen

Gericht: Drei junge Männer wegen versuchten Betrugs verurteilt - Hintermänner sitzen in der Türkei

Miltenberg 20.02.2023 - 09:03 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Jüngste der Beschuldigten, 22 Jahre alt und zum Tatzeitpunkt Heranwachsender, schilderte den Verlauf der Betrugsmasche. Einer seiner Mitangeklagten, der Fahrer, habe ihn angerufen und gefragt, ob er sich "nicht mal schnell 200 Euro verdienen" wolle. Die Mitangeklagten hätten ihn in Gelsenkirchen abgeholt. Als die Fahrt in Richtung Miltenberg und nicht nach Frankfurt ging, habe ihm nichts Gutes gedämmert. Bis dahin habe er gedacht, dass es um Bekleidung gehe.

In Miltenberg angekommen, wurde der 22-Jährige per Videoanruf von dem sogenannten Logistiker, einem der Hintermänner, instruiert, was er zu tun habe. "Als ich dann den älteren Herrn sah, wollte ich nur noch weg", sagte er. Er sollte ihm die 9000 Euro abnehmen. "Da kam aber schon die Polizei." Weiter sagte der junge Mann: "Ich bereue es sehr, es war ein großer Fehler, was ich da gemacht habe." Die beiden anderen Täter waren auch geständig, wollten sich aber in Absprache mit ihren Anwälten keinen weiteren Fragen stellen.

Alle drei Täter haben Einträge im Bundeszentralregister. Einer ist einschlägig vorbestraft und stand zum Zeitpunkt der Tat unter Bewährung. Dem älteren Herrn wurde aufgrund seines Gesundheitszustandes eine Aussage erspart. Dafür sagte sein Sohn aus, der die Geldübergabe verhindert und die Polizei informiert hatte.

Am Tattag sei er zu Hause gewesen. Sein Vater habe ihm von dem Anruf erzählt. Der Inhalt: Gegen einen Sachbearbeiter bei seiner Bank sei ein Betrugsverfahren eingeleitet worden. Nun müsse er 9000 Euro bei der Polizei abgeben, damit darauf Spuren gesichert werden könnten. Das Geld solle er an einer Bushaltestelle in der Nähe deponieren. So habe ihn der vermeintliche Polizeibeamte instruiert.

Das Telefon habe geklingelt - und der Betrüger sei am Apparat gewesen. Als er gemerkt habe, dass der Sohn des Seniors intervenierte, wollte er mit diesem sprechen. Zu ihm habe er gesagt, er sei von der Kripo Miltenberg. Nach dem Gespräch habe er mit der Polizeiinspektion Miltenberg telefoniert, so der Sohn. Währenddessen habe sich sein Vater mit dem Geld auf den Weg zur Bushaltestelle gemacht, sei aber vom Sohn aufgehalten worden. Letztlich wurden die Täter gefasst.

Rechtsanwältin Johanna Rath, die den aussagebereiten Mann vertrat, forderte eine milde Strafe. Die dreiwöchige Untersuchungshaft habe nachhaltigen Eindruck auf den jungen Mann gemacht. Im Vorfeld waren dem Beschuldigten von der Jugendhilfe Reifedefizite attestiert worden. Rechtsanwalt Frank Häcker, der den Fahrer vertrat, forderte für seinen Mandanten eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und einem Monat auf Bewährung. Sein Mandant sei kürzlich zum zweiten Mal Vater geworden und habe eine Ausbildung begonnen.

Der dritte Beschuldigte wurde von Wahlverteidigerin Harriet Krüger und Pflichtverteidiger Frank Muhr vertreten. Beide forderten für ihren Mandanten, der zum Zeitpunkt der Tat unter Bewährung stand, ebenfalls eine Freiheitsstrafe, baten den Richter aber um Milde beim Strafmaß. Staatsanwältin Mariya Haase hatte ein Jahr und acht Monate gefordert.

Richter Martin Gätzner verkündete folgendes Urteil: Der Fahrer bekommt eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten. Die Strafe wird vier Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Zudem wird dem Beschuldigten ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt und er muss eine Geldauflage bezahlen. Der jüngste Beschuldigte wurde zu 120 Sozialstunden und drei Wochen Jugendarrest verurteilt, die allerdings mit der U-Haft abgegolten sind. Der dritte Beschuldigte wurde zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt. Bei ihm wiegt besonders schwer, dass er zum Tatzeitpunkt bereits unter Bewährung stand.

mwz

Hintergrund: Schockanrufe Schockanrufe, bei denen vor allem ältere Menschen um ihr Geld und/oder wertvollen Schmuck gebracht werden sollen, sind weit verbreitet. Oft geben die Anrufer sich als Polizeibeamte aus, als ein Familienmitglied oder als Mitarbeiter einer Computerfirma. Am besten ist es, sich nicht weiter auf den Anrufer einzulassen. Ebenfalls sollten Angehörige oder nahestehende Personen eingeschaltet werden. Die Polizei fordert niemals Geld oder Wertsachen. Hat man den Verdacht, dass man selbst, ein Angehöriger oder eine nahestehende Person Opfer eines Schockanrufes geworden ist, sollte man sofort die Polizei informieren. (Quelle: Polizei Mittelfranken)