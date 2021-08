Nach Rauswurf für Maskenverweiger: Shitstorm gegen kleines Miltenberger Fachgeschäft

Gezielte Internet-Attacke durch massenhaft schlechte Bewertungen

Miltenberg Corona 27.08.2021

Ein Plakat in Berlin mit der Aufschrift «Maskenpflicht». Die Inhaber von "fine-köstlich" in Miltenberg, Erhan und Melike, Serkan und Melis Avcioglu.

Das Team von »fine-köstlich« hatte sich schon vor längerer Zeit den Zorn der regionalen Querdenker-Szene zugezogen, weil sie eine Kundin, die sich weigerte, Maske zu tragen, aus dem Geschäft gewiesen hatten. Die Frau, die als Sprecherin der Gruppe »Wir stehen auf/MIL« auftritt, postete daraufhin ein Boykott-Video, in dem sie den Laden als »sehr unfreundlich«, »diskriminierend« und »unsittlich« bezeichnet.

»Wir sind zu allen Kunden freundlich«, sagt Melike Avcioglu. Ihr Schwager habe die Kundin damals sehr höflich auf die Maskenpflicht hingewiesen und sogar angeboten, die gewünschten Waren vor die Tür zu bringen. »Wir wollen jeden Kunden, aber wir müssen uns an die behördlichen Auflagen halten. Da drohen ja auch empfindliche Strafen«, so Melike Avcioglu weiter.

Gezielte Attacke über Google

Die Maskenverweigerin musste das Boykott-Video löschen, nachdem die Avcioglus rechtlich dagegen vorgegangen waren. Doch es folgte eine erste Welle von negativen Google-Bewertungen und Kommentaren, in denen die Vorwürfe wiederholt wurden. Bei Google erfolgt die Bewertung durch Sterne - von den Querdenkern gab's keine, dazu noch beleidigende Texte.

Doch das kleine Geschäft und seine Inhaber bekamen auch Unterstützung. Mitglieder der Gruppe "Miteinander Mil" wurden auf die Schmähkommentare aufmerksam und setzten ihrerseits positive Bewertungen - meist fünf Sterne - dagegen. »Das hat uns sehr gefreut, auch weil man beim Lesen merken konnte, dass die Leute mit den positiven Kommentaren wirklich bei uns im Geschäft waren. Die haben unsere Tartufos gelobt und die Essige empfohlen. Die anderen haben einfach nur gepöbelt«, sagt Avcioglu.

»Solche Boykott-Aufrufe sind völlig daneben«, begründet Sabine Balleier, Sprecherin von Miteinander Mil, ihren Einsatz für das kleine Fachgeschäft. Zwar behaupteten die Querdenker, ihren Kampf gegen die Coronabeschränkungen auch für Geschäfte, Künstler, Selbstständige zu führen, »aber dann machen sie solche Aktionen, um einem kleinen Geschäft mit netten Leuten gezielt zu schaden«.

60 Bewertungen in einer Stunde

Dass der erste »Krieg der Sterne« mit Bewertungen und Gegenbewertungen offensichtlich zugunsten von »fine-köstlich« auszugehen drohte, rief einen weiteren Querdenker auf den Plan, der über seine Netzwerke erneut zur Attacke aufrief: »Die haben eine maskenbefreite Freundin nicht bedient. Haltet zusammen!!« Was folgte, war ein Hagel von Bewertungen am Montag - über 60 in nicht mehr als einer Stunde. Die alarmierten Ladeninhaber wandten sich daraufhin an Google und forderten die Löschung der Hasskommentare. »Es war ja ganz offensichtlich, dass das keine echten Bewertungen von Kunden waren. Da haben irgendwelche Leute falsche Behauptungen einfach wiederholt«, sagt Melike Avcioglu.

So offensichtlich, dass der Internet-Konzern, der in der Vergangenheit bei Fake-Bewertungen auf Löschwünsche oft zögerlich oder nur auf anwaltlichen Druck gehandelt hat, diesmal schnell reagierte: Er stufte das komplette Kommentar-Scharmützel als »irreal« ein und löschte alle Bewertungen - gute wie schlechte.

Am Dienstag war das Konto von »fine-köstlich« wieder fast jungfräulich. Aktuell sind zwei Rezensionen zu finden, eine vier Monate alte und eine vom Donnerstag: beide mit der Höchstwertung fünf Sterne.

GEORG KÜMMEL

Hintergrund: Online-Bewertungen Online-Bewertungen oder Rezensionen gibt es schon seit den Anfängen des World Wide Web. Es handelt sich um Texte, in denen Internetnutzer Einschätzungen zu Produkten, Dienstleistungen oder Organisationen abgeben. Viele Internetnutzer achten bei Kaufentscheidungen oder beispielsweise auch Hotel- und Reisebuchungen auf solche Bewertungen. Doch das System und auch die einschlägigen Portale sind mit Vorsicht zu genießen. Hinter den Rezensionen kann sich alles verbergen - von authentischen bis hin zu manipulierten und gefälschten Erfahrungsberichten. Hersteller, Händler und Portale können bei Bewertungen auf verschiedene Weise mitmischen. Tester sind nicht immer objektiv oder prüfen nicht umfassend. Deshalb bieten die Portale wie Google Betroffenen die Möglichkeit, falsche und unfairer Kommentare löschen zu lassen. Mit einem Klick lassen sich solche Kommentare zur Überprüfung an Google schicken. So sind nach den Konzernrichtlinien Negativbewertungen unzulässig, wenn sie auf falschen Tatsachenbehauptungen fußen oder den Charakter einer Schmähkritik erfüllen. Allerdings ist die Abgrenzung mitunter schwierig und die Portale gelangen bei der Prüfung nicht immer der gleichen Ansicht wie die Bewerteten. Dann bleiben nur rechtliche Schritte. Wie fragwürdig das ganze Bewertung-Geschäft ist, zeigt eine Google-Suche: Wer "Online-Bewertung" eingibt, sieht auf der Trefferliste ganz oben zwei Anzeigen: Das Angebot einer Anwaltskanzlei für Hilfe beim Entfernen und die Werbung eines Unternehmen bei dem man positive Bewertungen von "echten Rezensenten" kaufen kann. kü