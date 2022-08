Nach Feuer bei Miltenberg: Landwirte fürchten Brandserie

Land­wir­te der Re­gi­on sor­gen sich vor ei­ner er­neu­ten Brand­se­rie. In der Nacht auf Sonn­tag wa­ren hun­der­te Bal­len Stroh und Heu zwi­schen Mil­ten­berg und Klein­heu­bach in Flam­men ge­stan­den. Wäh­rend die Kri­mi­nal­po­li­zei noch er­mit­telt, sind sich die Land­wir­te vor Ort si­cher: Es muss Brand­s­tif­tung ge­we­sen sein. Ge­trof­fen hat es wie zu­letzt im Sep­tem­ber 2020 den Be­trieb von Gün­t­her Ott. Er tap­pe völ­lig im Dun­keln, wer die Brän­de bei ihm und an­de­ren in den ver­gan­ge­nen Jah­ren ge­legt ha­ben könn­te, sagt er. »Es ist zum Ver­zwei­feln, aber das hilft nichts.«