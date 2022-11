Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Nach erstem Verletzten: Kritik an Ampel auf B469-Brücke bei Elsenfeld

Gemeinderat

Elsenfeld 16.11.2022 - 13:14 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Bürgermeister informierte den Rat auf Nachfrage von Björn Henn (UBV). Henn sagte: "Der Verkehrsfluss ist jetzt ziemlich unvorteilhaft." Werner Billmaier (SPD/Grüne) kritisierte: "Die Ampeln sind mitten auf dem Gehsteig errichtet worden, da kommt man nicht mehr vorbei." Ob das so rechtens sei? Billmaier berief sich zudem auf seine jahrelangen Erfahrungen im Rettungsdienst. In all den Jahren sei es auf der Brücke zwar zu Unfällen gekommen, meist aber zu Blechschäden. "Seit die Ampel steht, haben wir schon einen Verletzten", zweifelte er an der Sicherheit, die die Ampel für Autofahrer bringen soll.

Kritik an der Kommunikation des Staatlichen Bauamts kommt hinzu. Kai Hohmann sagte vor dem Rat: "Wir waren selber schockiert, als die vorübergehende Baustellenampel plötzlich fest in Beton eingelassen wurde." Doch die etlichen Autofahrer auf der viel befahrenen Brücke müssten wohl längerfristig damit leben. Denn die Ampel soll laut Bürgermeister bis zur Sanierung der Brücke bleiben. Doch bevor das geschehe, stehe zuerst die Südbrücke in Kleinwallstadt auf dem Plan des Staatlichen Bauamts. Damit geht es nun schon seit mehreren Jahren nicht erkennbar voran.

Kevin Zahn

Gemeinderat Elsenfeld in Kürze Folgende Themen haben den Elsenfelder Gemeinderat am Montag außerdem beschäftigt: Notstromaggregat: Die Gemeinde hat ein Notstromaggregat in der Mozart-Grundschule installiert, teilte Bürgermeister Kai Hohmann (CSU) mit. Dieses lasse sich bei einem Stromausfall schnell anschließen. In der Schule sollen Bürger in diesem Fall Wärme und Strom finden, wenn es zu Hause zu längeren Ausfällen kommt. Müll: Gegen Müll entlang Wanderwegen am Weinberg hat Zuhörer Thorsten Koch die Aufstellung von Abfalleimern vorgeschlagen. Rudi Thorwart (UBV) wandte ein, dass Wanderer ihren Müll eigentlich selbst mit nach Hause nehmen müssten. Er bat um Klärung, welcher Aufwand die Leerung der Mülleimer für den Bauhof bedeute. Die Verwaltung will den Vorschlag prüfen. Bänke: Zuhörerin Isabell Henn wünschte sich vom Gremium mehr Bänke entlang des Radwegs nach Kleinwallstadt sowie am Fußweg an der Umgehung. Für ältere Mitbürger oder Mütter mit Kindern gebe es kaum Sitzgelegenheiten, um einmal eine Pause einzulegen. Auch das will sich die Verwaltung anschauen. Schlaglöcher: Zuhörer Ludwig Kolb wies die Gemeindevertreter auf Schlaglöcher am Bahnhofsvorplatz hin. "Das stellt eine Unfallgefahr dar." Auch im Forstweg sei an zwei Stellen der Gehweg abgesackt. Die Gemeinde prüft auch dies. Neue Straße: Die neue Zufahrt zum Märktezentrum ist für den aktuellen Bauabschnitt fertig und nun offiziell gewidmet. Sie erhält als Teilstrecke der Erlenbacher Straße noch keinen eigenen Namen. Darüber denkt der Gemeinderat nach, wenn die Straße im Zuge der weiteren Umgestaltung des Märktezentrums verlängert wird. kev