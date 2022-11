Nach Eklat wieder mehr Harmonie im Großwallstädter Rat

Diskussion über Sicherheit der Querungshilfen an der Mil 38

Großwallstadt 30.11.2022 - 13:57 Uhr 3 Min.

Die Freien Wähler forderten, dass ihre Stellungnahme vom Beginn der geplatzten letzten Sitzung im Wortlaut in die Niederschrift aufgenommen wird - was zunächst aber nicht geschehen war. Denn, so erklärte es Geschäftsleiter Markus Hartmann nach der Sitzung, besagte Stellungnahme habe er in Briefform bekommen und nicht elektronisch, weshalb er zunächst eine Zusammenfassung ins Protokoll eingearbeitet hatte.

Bei Kommunalaufsicht

Dieses sei aus seiner Sicht inhaltlich nicht falsch. Um dies endgültig zu klären, liege der Vorgang aber bei der Kommunalaufsicht des Landratsamts. Über das Ergebnis werde er zeitnah informieren. In der Sitzung am Dienstag fand man schließlich nach einem Antrag der Freien Wähler und anschließendem einstimmig gefasstem Beschluss den Kompromiss, die Stellungnahme im Wortlaut einzuarbeiten. Hartmann hatte die Freien Wähler dazu gebeten, ihm die Stellungnahme noch einmal elektronisch zukommen zu lassen. Bevor das Ganze dann, wie von den Freieen Wählern gewünscht, im Amtsblatt erscheint, soll es von allen Beteiligten noch einmal gesichtet werden.

Rückblick: Die Sitzung vom 15. November war kurz nach Beginn abgebrochen worden, nachdem zehn Räte das Treffen verlassen hatten. Zuvor hatten die Freien Wähler in einer Stellungnahme kritisiert, dass eine vom Gremium nicht genehmigte Niederschrift im Amtsblatt vom 20. Oktober veröffentlicht worden war. Freie Wähler-Fraktionsprecher Hardy Wenderoth hatte erklärt, diese Niederschrift sei zuvor fraktionsübergreifend von allen Gemeinderäten einstimmig mehrfach abgelehnt worden, verbunden mit der Forderung, diese aus der Niederschrift zu entfernen, da sich die Stellungnahme der Verwaltung zu einer vierten Querung der Kreisstraße Mil 38 auf nicht valide Daten stütze und somit eine bewusste Fehlinformation der Bürger darstelle.

Aus Sicht der Freien Wähler habe diese Vorgehensweise »das Fass stetiger Missachtungen und ausbleibender Umsetzungen größtenteils einstimmiger Gemeinderatsbeschlüsse durch den Bürgermeister zum Überlaufen« gebracht. Über eine vierte Querung an der Mil 38 hat das Gremium seit einem tödlichen Unfall vor zwei Jahren, bei dem eine Fußgängerin ums Leben gekommen war, immer mal wieder diskutiert, bislang ohne Ergebnis. Aus den Augen sei es freilich nicht, wie Geschäftsführer Hartmann nach der Sitzung am Dienstag bestätigte. Der nächste Schritt sei, über eine Entwurfsplanung zu diskutieren. Er wünsche sich trotz politischer Differenzen für die Zukunft eine professionelle Zusammenarbeit, um Verfahren und Umsetzungen nicht zu blockieren.

Um die Mil 38 ging es dann tatsächlich doch noch in der jüngsten Sitzung, allerdings nicht um eine zusätzliche Querungshilfe, sondern um die bestehenden. Stefanie Gehrmann (CSU) hatte angefragt, inwieweit diese denn sicherer gemacht werden könnten. Eine Idee wären beispielsweise Warnleuchten oder ein gelbes Blinklicht. Diese Anfrage wurde laut Bürgermeister Roland Eppig (CSU) ans Landratsamt als für die Kreisstraße zuständige Behörde weitergegeben. Die Antwort: Die Querungsstellen seien in beiden Richtungen weithin einsehbar, in den vergangenen Jahren seien nach Angaben der Obernburger Polizei keine Verkehrsunfälle oder gefährliche Situationen registriert worden.

Daher seien Warnleuchten oder ähnliche Maßnahmen nicht erforderlich.

Unverständnis

Das stieß im Gremium auf Unverständnis. So war beispielsweise Ilona Hirsch (BfG) von dieser Aussage »überrascht«. Immer wieder höre man von Anwohnern, die berichteten, wie gefährlich es sei, die Straße zu überqueren. »Hoffentlich fällt uns das als Gemeinderat nicht mal auf die Füße«, hoffte Hardy Wenderoth (FW) und unterstrich damit, dass das Gremium an den Aussagen der Polizei zweifelt. Schließlich einigte man sich darauf, einen Ortstermin mit Polizei und Behörde anzuregen.

MIRIAM SCHNURR

Gemeinderat Großwallstadt in Kürze Großwallstadt. Über folgende Themen hat das Großwallstädter Gremium am Dienstag außerdem beraten. Erste-Hilfe-Raum: Vom Gesundheitsamt wurde bei einer Begutachtung der hygienischen Zustände ein Erste-Hilfe-Raum für das Großwallstädter Schwimmbad angeregt. Wie Bürgermeister Roland Eppig (CSU) mitteilte, erhielt den Auftrag dafür die Firma Markert aus Großwallstadt für rund 14.350 Euro. Ersatzbeschaffung: Wegen der Reparaturanfälligkeit und des Alters der Geräteträger hat die Verwaltung Angebote für Ersatzfahrzeuge eingeholt. Ersatzfahrzeuge und Geräteträger sollen im Sommer zur Bewässerung eingesetzt werden. Man entschied sich für ein sogenanntes Multicar, in dem schon vorhandene Geräte eingebaut werden können. Den Auftrag bekam die Firma Hako aus Flörsheim-Weilbach. Die Angebotssumme beträgt rund 174.350 Euro. Am Wellenhäuschen: Das Gremium hat der Änderung des Bebauungsplans Am Wellenhäuschen sowie einem Aufstellungsbeschluss mit zwei Gegenstimmen zugestimmt. Damit soll die Möglichkeit der weiteren Entwicklung der Gemeinde geschaffen und die Nachfrage nach Bauland für Gewerbetreibende abgedeckt werden. Die Ausgestaltung sei laut Bürgermeister Eppig noch offen, es gehe zunächst um den Beschluss. Der entsprechende Bereich um den Rewe-Markt zwischen den Straßen Am Wellenhäuschen, Am Südkreisel und der Mil 38 ist rund 2,45 Hektar groß. Den Auftrag zur Ausarbeitung des B-Plans hat das Büro Planer FM aus Aschaffenburg. Am Lützeltaler Weg: Beschlossen wurde außerdem die Neuaufstellung des B-Plans Sondergebiet Lützeltaler Weg. Sein Einvernehmen gegeben hat das Gremium zudem für die Flächenvermietung im Sparmaxx. Hier soll ein Tedi einziehen. Wegen der Zusage dieses Mieters werden nun die für die Vermietung benötigte Nutzungsänderung und der Bauantrag eingereicht. Gemeinderat Reinhold Hein (SPD) begrüßte, dass bei der Neugestaltung des B-Plans Solaranlagen für die Dächer und eine Zisterne fürs Sickerwasser berücksichtigt wurden. Laubtonnen: Der Gemeinderat sprach sich gegen die Aufstellung von zusätzlichen Laubsammeltonnen aus. Die Frage danach kam im Oktober von einem Bürger aus der Straße Am Kreuzpfad. Das Gremium war sich einig, dass die Biotonnen hierfür ausreichend seien. Zudem bemerkten Andreas Krist (FW) und Reinhold Hein (SPD), dass es ja auch den Grüngutannahmeplatz gebe. Dieser sei kostenlos und der Weg dorthin jedem Bürger zumutbar. Förderbescheid: Der Freistaat fördert den Ausbau der kostenlosen Bayern-W-Lan-Hotspots an der Mainauen-Badewelt und dem Wohnmobilstellplatz mit rund 6950 Euro, in der Alten Schule/Heimatmuseum mit rund 1040 Euro und im Rathaus mit 650 Euro. Streuobst: Seit 7. Oktober wird der Erwerb hochstämmiger Streuobstbäume mit dem Programm »Streuobst für alle« des Freistaats Bayern mit bis zu 45 Euro pro Baum gefördert. Die Mindest- beziehungsweise Maximalanzahl der Bäume pro Antrag beträgt zehn beziehungsweise 100 Stück. mir