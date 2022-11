Nach dem Eklat: Großwallstadt kann auch Harmonie

Bürgerversammlung

Großwallstadt 23.11.2022 - 15:19 Uhr 4 Min.

Eines der Projekte, das derzeit in Großwallstadt umgesetzt wird, ist das neue Wasserwerk für die Brunnen V bis VIII.

In seinem Rückblick erläuterte Bürgermeister Roland Eppig die Corona-Jahre 2020 und 2021. Die hohe Gewerbesteuereinnahme von 13,2 Millionen Euro in 2021 begründete er mit einer Steuernachzahlung des Pharmakonzerns Novartis, zu dem nach dem Kauf von Alcon auch der in Großwallstadt ansässige Kontaktlinsenhersteller Ciba Vision gehört.

Eppig erinnerte an Projekte der letzten beiden Jahre. 2021 wurden 26,3 Millionen Euro investiert. Die größten Ausgaben im Verwaltungshaushalt mit 17,3 Millionen Euro sind für den Bau von Sporthalle, Schwimmbad und Bauhof und in die Zuführung zum Vermögenshaushalt eingeplant. Es folgt die Landkreisumlage mit 3,6 Millionen Euro, der Unterhalt für Kindergärten und Hort (1,9 Millionen Euro) und die Personalkosten in Höhe von 1,8 Millionen Euro.

Die kostenträchtigste Einrichtung im vergangenen Jahr war die Mainauen-Badewelt mit einem Verlust von 617.000 Euro. Aufgrund der guten Steuereinnahmen könne man den Bürgern aber weiterhin solche Annehmlichkeiten bieten, die nicht selbstverständlich seien, hob Eppig hervor. Nach zwei besucherschwachen Corona-Jahren habe sich in diesem Sommer die Zahl der Badegäste mit 75.000 mehr als verdoppelt. Beim Trinkwasser schrieb man mit 309.000 Euro im vorigen Jahr schwarze Zahlen.

Viele Millionen verbaut

Investiert wurde seit der Bürgerversammlung 2020 vor allem in die Sanierung der Wasserversorgung, die 6,1 Millionen Euro kostete, und in Straßenbaumaßnahmen rund um das Kriegerdenkmal (1,1 Millionen Euro). Großwallstadt ist laut Bürgermeister die erste Gemeinde im Landkreis mit einer eigenen Ersatzwasserversorgung. Auch die Sanierung der Aussegnungshalle, das neue Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser, die Erschließung des Frohnhallenweges und die Digitalisierung der Schule verschlangen sechsstellige Summen. Die Kostenschätzung für die Fußgängerquerung an der verlängerten Odenwaldstraße beträgt bis zu 400000 Euro.

Ein großes Bauprojekt, das derzeit umgesetzt wird, ist das neue Wasserwerk für die Brunnen V bis VIII. Eine Million Euro sind dafür bereits bezahlt. 4,2 Millionen Euro bis zur Fertigstellung noch aufzubringen. Bis 31. Dezember 2024 muss der neue Kindergarten fertiggestellt sein, sonst verfallen 1,3 Millionen Euro Zuschuss. Die neue Sporthalle kostet fünf Millionen Euro bei einem Zuschuss von zwei Millionen Euro. Für die Sanierung der Lindenstraße sind 2,2 Millionen Euro bei einem Zuschuss von 200000 Euro veranschlagt. Um Strafzinsen aufgrund der Novartis-Gewerbesteuernachzahlung zu vermeiden, wurden für 2,5 Millionen Euro Grundstücke im Gewerbegebiet gekauft. Für den Bau eines vierten Klärbeckens in der Gemeinschaftskläranlage in Elsenfeld ist ein Anteil von sieben Millionen Euro fällig.

Weitere Projekte, die ab 2023 anstehen sind die Befestigung des Weges an der Mömlinger Straße Richtung Kreisel und vor den Gärten, ein Grillplatz sowie die Verschönerung der Mainanlage mit Festplatz, Wohnmobilstellplatz und einer Schiffsanlegestelle. Auf der Agenda stehen auch die Umgestaltung des Friedhofes, die Sanierung des Rathauses, die Erweiterung des Bauhofs und die Sanierung der Volkshalle. Der runde Turm soll saniert und begehbar gemacht und das Gelände um die Alte Schule ist durch den Kauf von zwei Häusern erweitert und damit gesichert. Eppig betonte, dass durch die anstehenden Pflichtaufgaben der Finanzrahmen ausgeschöpft ist und die Verwaltung nicht sicher ist, ob man deshalb auf einen Kredit zurückgreifen muss.

Wortmeldungen

Robert Wengerter monierte den schlechten Zustand der Lindenstraße die demnächst ausgebaut werden soll. Besonders mit dem Fahrrad sei es wie auf einer Hoppelpiste. Er bat darum, die Kanäle dort so zu verlegen, dass eine vernünftige Hausentwässerung möglich sei. Beim Kriegerdenkmal sei die neue Straße wieder aufgerissen und hundsmiserabel zugemacht worden. Bürgermeister Roland Eppig erklärte, dass eine Reparatur an einer Muffe die Ursache war. Wengerter bat darum, dass am Radweg an der MIL 38 keine wassergebundene Decke eingebaut werde, weil diese sich bei Regen in Schlamm verwandele.

Simone Wiederkehr sprach von einem leblosen Friedhof. Sie möchte dass die Verwaltung einen Flyer erstellt, der im Friedhof ausgelegt wird und aus der die Bürger die richtige Grabpflege mit der Vielfalt der Pflanzen und Tiere (Biodiversität) lernen können. Begeistert war sie vom Waldspaziergang mit der Gemeinde. Sie wünscht sich, dass künftig jedes Jahr eine Führung angeboten wird und Kinder dabei Bäume im Wald anpflanzen können. Geblutet habe ihr Herz, weil die neue Kita auf dem Grundstück gebaut werde, wo vorher Schwalben und Fledermäuse gelebt haben. Wiederkehr forderte eine kostenlose Beratung durch einen Experten, damit diese Tiere dort wieder eine neue Heimat finden. Der Bürgermeister erinnerte daran, dass bei einer Begehung vor dem Abriss der alten Gebäude keinerlei dieser Tiere gefunden wurden. Außerdem richte man für Fledermäuse einen Holzverschlag an der alten Hütte hinter dem Brunnen VI ein.

Hugo Kroth kritisierte, dass die neue Kita an der Kirche total fehl am Platz sei. »Das mache die Verkehrssituation dort immer schlimmer«. Lieber hätte man dort Bauplätze hinmachen sollen und den Kindergarten an anderer Stelle bauen. Kroth meinte auch, dass man keinen neuen Dorfplatz brauche. Er erfuhr auch, dass sich der Gemeinderat gegen den geplanten Abriss des Schütz-Hauses entschieden habe.

Martin Roos

Zahlen und Fakten: Großwallstadt Einwohner: 4080 Einwohner waren am 31. Dezember 2021 in Großwallstadt gemeldet. Die älteste Frau ist 96 Jahre, der älteste Mann 94 Jahre alt. Im Ort leben 330 ausländische Bürger aus 43 Nationen (entspricht 7,3 Prozent). Im Standesamt wurden 37 Geburten, 18 Eheschließungen und 33 Sterbefälle registriert. Die Kardinal-Döpfner-Grund- und Mittelschule besuchen 303 Schüler in 16 Klassen. 57 Schüler werden in Niedernberg unterrichtet. Finanzen: Das Haushaltsvolumen umfasst 38,6 Millionen Euro. Der Verwaltungshaushalt beträgt in den Einnahmen und Ausgaben 26,3 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt 12,2 Millionen Euro. Die Personalkosten belaufen sich auf 1,8 Millionen Euro. Wichtigste Einnahme der Gemeinde ist die Gewerbesteuer mit 13,2 Millionen Euro, gefolgt vom Lohn- und Einkommenssteueranteil in Höhe von 2,8 Millionen Euro und Gebühren (2,0 Millionen Euro). Im Verwaltungshaushalt stehen als größte Ausgaben die Sporthalle, Schwimmbad, Bauhof, Zuführung zum Vermögenshaushalt mit 17,3 Millionen Euro, die Landkreisumlage mit 3,6 Millionen Euro, die Personalkosten (1,8 Millionen Euro), der Unterhalt von Krippe, Kindergärten und Hort in Höhe von 1,9 Millionen Euro und die Gewerbesteuerumlage (1,4 Millionen Euro). Die Hebesätze für Grundsteuer A und B und der Gewerbesteuer betragen 310 Prozent. Die Gemeinde ist schuldenfrei. Personal: Derzeit beschäftigt die Gemeinde 28 Mitarbeiter (Verwaltung 13, Bauhof 9, Schwimmbad 2, Schule und Sporthalle 3, Förster 1). Schwimmbad: Im Schwimmbad wurden 34.777 Besucher gezählt. Es wurden 327 Dauerkarten und 12014 Einzelkarten für Erwachsene verkauft. Außerdem wurden 7529 Einzelkarten für Jugendliche und 3370 Einzelkarten für Kleinkinder verkauft. Wasser: Die Wasserhärte des Trinkwassers liegt bei 15,4 Grad (Härtebereich Waschmittelgesetz), der Nitratgehalt bei 18,2 mg/l. Der Kubikmeter Trinkwasser kostet 92 Cent, das Abwasser 1,10 Euro.