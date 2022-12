Ei­ne Tat oh­ne Zeu­gen? Nie­mand au­ßer An­d­ré B. hat ge­se­hen, wie ein 30 Jah­re al­ter Mann kurz nach Mit­ter­nacht am 18. Fe­bruar zwi­schen Wörth und Er­len­bach (Kreis Mil­ten­berg) von ei­ner Brü­cke in den Main sprang. Nie­mand au­ßer ihm weiß ge­nau, was ihn zu dem Sprung trieb, den er nicht über­leb­te.