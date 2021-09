Nach Brand läuft bei PHP Fibers die Produktion wieder an

Chef lobt ICO-Werkfeuerwehr

Aufgrund eines Brandes in einem Abluftschaft, der am 8. September ausgebrochen war, stand die Chemiefaserherstellung eineinhalb Wochen still. Jetzt fahre man die Maschinen sukzessive wieder hoch, sagt Geschäftsführer Jochen Boos gegenüber der Redaktion.

Boos lobte die Werkfeuerwehr, die mit ihrem Eingreifen Schlimmeres verhindert habe. Rund 50 Kräfte hätten im Firmengebäude bis zum Hinzuziehen der externen Kräfte vorbildliche Arbeit geleistet. Er zeigt sich sehr froh darüber, dass es keine Verletzten unter den Beschäftigen und unter den Feuerwehrleuten gegeben hat. Den Schaden beziffert er mit einem zweistelligen Millionenbetrag.

Für die rund 700 Mitarbeiter, die im Dreischichtbetrieb arbeiten, gab es zunächst eine Zwangspause. Jetzt würden die Mitarbeiter nach und nach in den Betrieb zurückgeholt. Über die Arbeitszeitkonten werde der Ausfall aufgefangen, das Gehalt laufe ganz normal weiter, so Boos auf Nachfrage der Redaktion. Alle Mitarbeiter seien auch per Brief über das Vorgehen informiert worden.

Mit den Kunden sei man in engem Kontakt. Man versuche, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten.

Die Produktion des Breathair-Kunststoffes, aus dem Matratzen produziert werden, ist laut Boos nicht von dem Brand betroffen.

re