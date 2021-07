Musikverein Obernburg besteht seit 100 Jahren

Aktion "Musikfest aus der Kiste" - Jubiläumsfeier wegen Corona auf 2022 verschoben

Weil das Publikum beim 100. Vereinsjubiläum nicht zum Musikfest kommen konnte, kam das Musikfest eben zum Publikum. Mit der Aktion "Musikfest aus der Kiste" wurden kulinarische Schmankerl in einer exklusiv gefertigten Holzkiste und dazu ein Bluetooth-Lautsprecher, bespielt mit Live-Aufnahmen des Musikvereins zum Publikum gebracht. Die Gründungskapelle des Musikvereins Obernburg im Jahre 1921

Im Jahr 1313 tauchte eine Musikvereinigung in den Analen zum ersten Mal auf, erklärt der Obernburger Musikverein in seiner Chronik auf der Homepage. Da sei Obernburg durch den Erzbischof und Kurfürsten Peter von Mainz zur Stadt erhoben worden. »Bis nach dem 30-jährigen Krieg spielten die Musiker mit Hackbrett, Flöten und Geigen zum Tanz auf. Örtliche Feste und Prozessionen wurden mit Trommeln, Blech- und Holzblasinstrumenten umrahmt«, heißt es auf der Homepage weiter.

Musik mit langer Tradition

Erst 1652 sind wieder schriftliche Nachrichten über Musik erhalten. Am Fest St. Peter und Paul dieses Jahres führte Pfarrer Bilstein eine Prozession nach Aschaffenburg. Am Barbara-Tag des gleichen Jahrs zog man mit Musik in einer Prozession nach Eisenbach.

Diese Angaben in den Stadtrechnungen sind bis jetzt die ältesten schriftlichen Hinweise einer Musikkapelle in Obernburg. Als am 7. September 1742 früh um fünf Uhr die Prozession zum ersten Mal nach Dieburg zog, waren es wieder die Musiker, die während des Bitt- und Dankamts mit ihren Chorälen und Liedern allgemeine Bewunderung ernteten. Ähnlich war es bei der ersten Wallfahrt nach Walldürn im selben Jahr.

Posaune für 22 Gulden

1820 trägt Pfarrer Johann Josef Faulhuber in sein Pfarrbuch ein, dass im Sommer aus der Stadtsparkasse zur Kirchen- und Stadtmusik eine Posaune zu 22 Gulden und ein Serpent zu 34 Gulden angeschafft worden seien. 1840 wird in den Kirchenrechnungen ausdrücklich vermerkt, dass die Instrumente und Musikalien, die Noten und dergleichen, von der Stadt angeschafft und unterhalten würden. Mitte des vorigen Jahrhunderts war die Kapelle auch für die musikalische Ausgestaltung der Vereinsfeste verantwortlich.

Stadtkapelle gegründet

Auf Anregung des damaligen Bürgermeisters und Kommerzienrats Heinrich Wörn wurde im Januar 1921 eine Stadtkapelle gegründet. Auf seinen Aufruf meldeten sich 26 junge Männer, die mitspielen wollten. Am Weißen Sonntag des selben Jahres trat die junge Kapelle bereits unter Dirigent Karl Walter aus Klingenberg mit ihren neuen Instrumenten und Uniformen an die Öffentlichkeit.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Stadtkapelle 1948 durch einen Regierungserlass in einen Verein umgewandelt. Aus diesem Anlass hatte man zu einer Versammlung ins Gasthaus Zur Sonne (heute Sparkasse) eingeladen. Von nun an nannte sich die Stadtkapelle »Musikverein Obernburg«. Erster Vorsitzender wurde Otto Helm und Dirigent war Karl Walter. 1950 gab Karl Walter aus Altersgründen die Stabführung an Karl Koch ab. Dieser hatte bereits seit 1917 in der Kapelle mitgewirkt und erwarb sich besondere Verdienste um die Ausbildung von Nachwuchskräften.

Intensive Nachwuchsarbeit

Höhepunkte für den Verein waren das Bundesbezirksmusikfest 1965 und die Gründung der ersten Jugendkapelle im gleichen Jahr. 1967 ging die Unterhaltungs- und Stimmungskapelle »Die Obernburger« aus dem Blasorchester des Musikvereins hervor. Anfang der 80er Jahre entstand unter der Leitung von Heinz Raab eine neuformierte Jugendkapelle. Somit wurde der Grundstein für das heutige Orchester gelegt.

Über Jahre hinweg wurde die Jugendkapelle von Kornel Reis (1991 bis 2011) und Dominik Giegerich (2011 bis 2016) weitergeführt. Seit 2016 hat Julia Hofmann in der Jugend die Stabführung.

Von 1994 bis 2006 wurde das Orchester von Uli Sauerstein geführt, seither bis heute ist Reiner Hanten Dirigent. Zahlreiche erste Ränge bei Wertungsspielen sowie ein erster Platz beim Jugendkulturpreis des Landkreises Miltenberg sind der Beweis für eine hervorragende Jugendarbeit.

Martin Roos

Hintergrund: Vorsitzende des Musikvereins Obernburg 1924 bis 1961 Jakob Reis 1962 bis 1968 Anton Müller 1969 Jakob Reis 1970 bis 1971 Anton Müller 1972 bis 1973 Hermann Spilger 1974 bis 2001 Franz Pilzweger 2002 bis 2007 Harald Schröter 2008 bis 2013 Michael Englert Seit 2014 Walter Berninger Weitere Infos unter www.mv-obernburg.de

Feststimmung aus der Holzbox Der Musikverein Obernburg feiert sein 100-jähriges Bestehen. Im Januar 1921 wurde auf Anregung des damaligen Bürgermeisters und Kommerzienrats Heinrich Wörn eine Stadtkapelle gegründet. Am vergangenen Wochenende feierte der Verein das Jubiläum. Geplant war eigentlich eine große Geburtstagsfeier bei der Serenade am Pia Fidelis-Parkplatz. Doch daraus wurde heuer nichts. Wegen Corona mussten die Feierlichkeiten ausfallen. Doch die engagierten Musiker um ihren Vorsitzenden Walter Berninger ließen den Kopf nicht hängen. Sie ließen sich eine pfiffige Aktion einfallen, um das Fest trotzdem zu feiern. "Weil das Publikum im 100. Vereinsjubiläum nicht zum Musikfest kommen konnte, kam das Musikfest eben zum Publikum", sagt Berninger. Bei der Aktion "Musikfest aus der Kiste" verteilte der Verein kulinarische Schmankerl in einer exklusiv gefertigten Holzkiste - zur Wahl standen eine Bierkiste, eine Äbbelwoikiste und eine Weinkiste - an sein Publikum. Darin steckte auch ein Bluetooth-Lautsprecher, bespielt mit Live-Aufnahmen des Musikvereins. "Die Aktion kam sehr gut an", sagt der Vorsitzende. "Insgesamt haben wir am Samstag 180 Kisten ausgeliefert". Die ausgefallene Feier soll im nächsten Jahr bei der Serenade vom 24. Juni bis 26. Juni 2022 nachgeholt werden. Am Freitag spielt "Feel Collins". Am Samstag laden der Musikverein und die Jugendkapelle ein und am Sonntag findet der Familientag statt. ro