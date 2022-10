Musikverein Mümlingtal und Organist Markus Heinrich füllen Mömlinger Kirche mit schönen Klängen

Orchestergenuss in barockem Ambiente

Mömlingen 24.10.2022 - 15:51 Uhr 1 Min.

Einmal den Altar füllen: die Musiker des Musikvereins Mümlingtal brachten ihr diesjähriges Herbstkonzert in der Mömlinger Kirche St. Martin in den Altarraum. Der alternative Veranstaltungsort zur Ludwig Ritter Halle kam, ebenso wie die Musikauswahl, gut beim Publikum an.

Bei früheren Konzerten in der Ludwig-Ritter-Halle gab es noch weiche Stühle, Essen und Getränke. Aber was er dem zahlreichen Publikum in der Mömlinger St. Martin Kirche als Nachteil verkaufte, erwies sich am Schluss als I-Tüpfelchen auf einem rundum passenden Konzerterlebnis. Nicht nur die Musiker des Blasorchester passten wie angegossen in den beeindruckenden Altarraum, auch das Repertoire passte zu den Musikern und wiederum zu den Zuhörern, die frenetisch applaudierten und »Wahnsinn« flüsterten. Vielleicht lag in der Komprimierung doch ein Vorteil?

Jugend macht Auftakt

Den Auftakt spielte das Jugendorchester unter der Leitung von Mario Albrecht. Die Nachwuchsmusiker setzten »Libertango« von Astor Piazolla sehr leidenschaftlich, träumerisch und sehnsuchtsvoll um. Besonders das dramatisch unterstützende Schlagwerk unterstützte die Stimmung. Bei dem zweiten Stück »Appalachian Morning« von Robert Sheldon kamen die Erinnerungen an einen Disneyfilm aus den 80er-Jahren hoch. Intonationssicher und gut eingespielt konnten sie das Publikum überzeugen.

Anschließend übernahmen die Musiker des Blasorchesters den Altarraum. Im ersten Lied »Finale Symphony No. 3« füllten sie, gemeinsam mit dem Organisten Markus Heinrich, die Kirche mit mächtigen Klängen. Konzertant im besten Wortsinne lässt sich die Musik dieses Konzert am besten beschreiben. Die ein oder andere bekannte Melodie, wie »Oh Danny Boy« schlich sich noch ins Repertoire und in die Gehörgänge. Musikalisch besonders anspruchsvoll war die »Third Suite« von Robert Jager, die sie selbst als »Corona-Projekt« bezeichneten, das sie »durch mehrere Lockdowns begleitet hat«, so Moderator Lukas Regler aus den eigenen Reihen. Aber auch hier hat sich die viele Arbeit gelohnt. Das gut besetzte Orchester unter der Leitung von Antonia Betz überzeugte und berührte mit der musikalischen Leistung, auch schön im Dialog mit der Orgel.

Ein besonderer Moment war noch die Zugabe: bei dem irischen Segenslied sangen die Zuhörer mit und vielleicht gab es spätestens an dieser Stelle den ein oder anderen vorab fast schon versprochenen Gänsehautmoment. Und tatsächlich, nach nicht einmal anderthalb Stunden endete das Konzert.

Lisa Rüd