Musikfans tanzen und feiern im Sodenthaler Park

Konzert

Sulzbach 10.07.2022 - 15:37 Uhr 1 Min.

Flotte Tanzsohlen bei fetzigen Rhythmen gab es auf dem Open Air im Sodenthalter Park in Soden am Samstag mit "Soul Transmission".

Das Konzert von Merqury war am Freitagabend ausverkauft. Die Queen-Coverband begeisterte die 400 Zuhörer mit Klassikern der Rocklegenden. Die Gäste tanzten, sangen mit und jubelten. Sie ließen die deutschlandweit bekannte Coverband erst nach zwei Zugaben von der Bühne.

Am Samstag kredenzten die regionalen Matadore von Soul Transmission eine fein abgestimmte Mischung aus Soul, Funk, Blues, Rock'n'Roll und Pop. Von Anfang rissen die Musiker um Bandvater und Keyboarder Stefan Pilzweger die 280 Gäste im Publikum mit. Selbst als sich ein paar Regentropfen vom Himmel herab verirrten, schien das die nach Musik lechzende Menge eher anzustacheln. Regencapes und Schirme gezückt, wagten die ersten beiden Damen eine flotte Sohle vor der Bühne, während der Rest die Hüften am Platz kreisen ließ. Unter stetigem Anfeuern seitens der Band schien das Publikum den Regen förmlich wegzutanzen.

Nach den letzten Tropfen starteten Band und Fans dann richtig durch und waren bis zum Schluss nicht mehr zu bremsen. So sorgte etwa Sängerin Tina Pannozzo-Keil mit einem souligen und durchdringenden »Rehab« von Amy Winehouse für Gänsehautmomente. Thorsten Keil spielte seinen tiefen und kehligen Gesang bei Joe Cockers »Summer In The City« aus. Nicole Kolb ließ als Gastsängerin von »Hard Rock Café« Urlaubsstimmung aufkommen. Auch Soul Transmission durfte erst nach zwei Zugaben die Bühne und ihre rundum glücklichen Zuhörer bei einem sachten Abendrot verlassen.

Das Open-Air-Fest organisiert der Markt Sulzbach. Inzwischen gab es die Freiluftveranstaltung schon über zwölf Mal, sagt Gabriele Liebmann vom Kulturamt und Bürgermeisterbüro. Das ganze Rathaus helfe laut Liebmann fleißig mit. Am Freitag stellte die Sodener Montessorischule das Essen, am Samstag versorgte die Sodener Kita Pusteblume die Zuhörer.

Jennifer Lässig