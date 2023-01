Musikclub Beavers hat sich am Erlenbacher Standort etabliert

Hintergrund: Beavers-Betreiber im BR

Der Betreiber des Erlenbacher Beavers, Christoph Reichel-Dittes, ist am Freitag, 27. Januar, im Bayerischen Fernsehen (BR) zu sehen: In der Sendung "Wir in Bayern", die um 16.15 Uhr beginnt, wird Reichel-Dittes in der Liveshow aus München-Freimann mit von der Partie sein und über seine Arbeit und Tätigkeiten für und rund um den Musikclub Beavers berichten. Im Anschluss an die Ausstrahlung soll die Sendung auch in der Mediathek des BR-Fernsehens abrufbar sein.

Auf der Webseite des Senders wird das TV-Format, in dem Reichel-Dittes auftritt, so beschrieben: "Wir in Bayern" sei das Heimatmagazin im BR Fernsehen. "Hier wird alles präsentiert, was unsere Heimat so liebens- und lebenswert macht: traditionelle Handwerkskunst, echte Originale und junge Leute mit hippen Hobbys, traumhafte Landschaften sowie Feste und Brauchtum in Bayern." mab