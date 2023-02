Musikalisches Abenteuer und strahlende Gesichter

Jugendmusiktag des MVU mit zwei Projektorchestern und Abschlusskonzert im Elsenfelder Bürgerzentrum

Elsenfeld 06.02.2023 - 16:16 Uhr 1 Min.

Jugendmusiktag des Musikverbands Untermain

Am Vormittag ab 9.30 Uhr kamen die ersten Nachwuchsmusiker in den großen Saal des Bürgerzentrums Elsenfeld. Die anfängliche Schüchternheit legte sich spätestens, als weitere bekannte Gesichter auf die Bühne des schönen Konzerthauses kamen und ihre Noten in Empfang nahmen. Die beiden Verbandsdirigenten Dirk Mattes und Norbert Langeheine begrüßten die Teilnehmer, teilten sie in zwei Orchester ein und starteten mit den Proben, in der sich schon schnell die erstaunlich hohe Musikalität der Teilnehmer zeigte.

Über 70 Teilnehmer

»Die jungen Musiker, die heute hier sind, wissen genau, wie viel Freude das gemeinsame Musizieren in einem solchen Orchester bringt«, sagte Anja Kirchschlager von der Bläserjugend Untermain. Deshalb erstaunte die recht hohe Teilnehmerzahl von über 70 Jungmusikern auch keinen der MVU-Verantwortlichen. Die Bläserjugend veranstaltete in den Probepausen viele lustige Kennenlernspiele für die Teilnehmer. Heribert Luxem und seine eifrigen Helfer vom Musikverein Concordia Elsenfeld sorgten für eine ausgezeichnete Verpflegung.

Neben Gesamtproben standen auch Registerproben auf dem Programm. Erfahrene Blasmusikdozenten leiteten die einzelnen Sätze der Projektorchester und feilten den Blasmusikwerken, die mit Hilfe der Stiftung »Viva Musica« beschafft wurden.

Beim Abschlusskonzert lauschten rund 300 Zuhörer dem Ergebnis des Jugendmusiktags. Als Vorband trat die Bläserklasse Elsenfeld auf die Bühne. Die 13 Grundschüler, die erst seit drei Monaten ihre Instrumente erlernen, begeisterten neben einfachen Blasmusikstücken zusätzlich noch mit einem Rhythmusspiel. Die Zuhörer mussten feststellen, dass es gar nicht so einfach ist, auf die richtige Zählzeit zu klatschen.

Auf der Bühne im Rampenlicht

Im Anschluss hatten die Projektorchester unter Leitung der beiden Verbandsdirigenten ihre großen Auftritte. Sehr sympathisch wurden die Werke von zwei Jungmusikern moderiert. Das Publikum war von den Darbietungen so begeistert, dass die jungen Orchestermusiker nicht ohne Zugabe von der Bühne durften. Den Zuschauern bot sich ein beeindruckendes Bild, als alle Musiker gemeinsam auf und vor die Bühne kamen. Die Blasmusikbearbeitung des traditionellen afrikanischen Zululiedes »Siyahamba« sowie der Digimonhymne »Butterfly« waren der perfekte Abschluss eines spannenden Blasmusiktags.

Auch bei den Jungmusikern kam das Projekt super an. »Es war genau die richtige Mischung zwischen Musik und Spielefreizeit. Nächstes Jahr bin ich wieder mit dabei!«, versprach Anna aus dem B-Orchester). »Es ist schön, dass wir hier so tolle Stücke spielen können. Und ich habe viele Freunde von der Schule getroffen, von denen ich nicht wusste, dass sie auch angemeldet sind«, wird Leon aus dem A-Orchester im MVU-Bericht zitiert.

