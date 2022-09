Musikalische Zeitreise in die Welt des Swings

The Swinging Angels und Begleitband Quadrat interpretieren Klassiker in Amorbacher Zehntscheuer

Amorchach 26.09.2022 - 15:02 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Mit tollen Stimmen und feiner Bandbegleitung Swing-Klassiker frisch und voller Spielfreude präsentiert: The Swinging Angels am Samstagabend bei ihrem Auftritt in der Amorbacher Zehntscheuer.

Individuelle Klangfarben

The Swinging Angels, das sind Margit Garbrecht, Nicole Becker und Corinna Hecht. Mit ihren Stimmen, deren Charakteristika entweder je nach Song und Songpart entweder im perfekten Einklang standen oder andererseits auch in vielen Momenten ihre einzelnen Klangfarben zur individuell zur Geltung brachten, konnte das Trio von Beginn an viel akustischen Zauber in den Saal bringen.

Begleitet wurden die drei im Rampenlicht stehenden Sängerinnen von der Band Quadrat mit Volker Dieterich (Klavier), Julian Keßler (Gitarre), Markus Alhenn (Kontrabass) und Thomas Wimmer (Schlagzeug). Die vier Musiker glänzten ihrerseits mit perfekt ausbalancierten, aufeinander abgestimmtem Spiel und bereiteten den akustischen Teppich für die Stimmen von The Swinging Angels. Diese gaben sich wiederum sehr vielseitig und sorgten immer wieder für neue Facetten, indem sie auch einmal ein Stück mit nur einer Gesangsstimme vortrugen oder die Band mit zusätzlichen Instrumenten unterstützten.

Neben all den musikalischen Qualitäten sorgten unter anderem noch viele detaillierte Gesten oder sehr gekonnt synchronisierte, kleine Tanzschritte in Verbindung mit der souverän eingesetzten, aber stets passend und niemals übertrieben wirkenden Beleuchtung für ein stimmiges Gesamtpaket. Lieder wie »It Don't Mean A Thing« oder »Rum and Coca Cola« rissen gleichzeitig mit und doch gab es immer viel in den Songs zu entdecken und erleben. Ruhigere Lieder brachten Kontraste und noch mehr Vielfalt.

Sphärisches Gitarrensolo

Und auch die Begleitmusiker hatten immer wieder ihre ganz eigenen Momente, beispielsweise als Keßler zu einem sphärischen Gitarrensolo ansetzte, dessen Magie sofort den Raum füllte. Kleine Hintergrundgeschichten und Anekdoten seitens der Musikerinnen, entweder zu den Stücken selbst oder auch zu ihnen persönlich, ihrer Gruppe oder ihrem Werdegang rundeten den in zwei große Programmblöckte unterteilten Abend gekonnt ab.

Marco Burgemeister