Musikalische Verneigung vor Rory Gallagher

Gerry McAvoy's Band Of Friends würdigt im Erlenbacher Beavers das Werk des irischen Musikers

Hielt bei ihrem Auftritt am Donnerstagabend im Erlenbacher Beavers das Andenken an Rory Gallagher in Ehren: Gerry McAvoy's Band Of Friends.

Mit der Gruppe stand allerdings nicht »irgendeine« Coverband auf der Bühne, der Name »Band of Friends« kommt nicht von ungefähr: Gerry McAvoy musizierte von 1971 bis 1991 mit Rory Gallagher. Im Jahr 2012 rief er die »Band Of Friends« ins Leben.

Dem Original sehr nahe

Am Schlagzeug sitzt Brendan O´Neill, der von 1981 bis 1991 mit Rory Gallagher zusammen spielte. Wie in der Ankündigung zu lesen, sei Gitarrist Paul Rose bei einem Wettbewerb unter 1000 Gitarristen von Rory Gallagher persönlich zum Sieger erkoren worden, wurde zwei Mal in Folge »Best UK Guitarist«.

Der vierte im Bunde, Sänger und Gitarrist Stephan Graf, habe Gallagher laut Info zum ersten Mal im Alter von neun Jahren gehört und sei mit seiner Band Double Vision, die von Gallagher inspiriert sei, bereits durch ganz Europa getourt. Mehr Nähe zum Original geht als kaum.

So wurde das Konzert eine würdevolle Verneigung vor dem Werk Gallaghers, die keinesfalls angestaubt oder altbacken wirkte. Im Gegenteil, die Darbietung des Quartetts untermauerte den Status, den Gallaghers Songwriting heute noch einnimmt und unterstrich ferner die Tatsache, dass seine Lieder zeitlos waren und auch 2021 nichts von ihrem Zauber und in ihrer Magie eingebüßt haben. Zahlreiche Besucher genossen die authentisch agierenden Protagonisten auf der Bühne.

Mitreißende Spielfreude

Die Friends starteten nach einem sympathischen »Guten Abend!« an ihre Gäste mit viel Spielfreude und dem mitreißenden »Messin' with the Kid«. Kraftvolles Drumming und ein lässig groovender Bass bildeten eine ansprechende Rhythmusfraktion, auf der sich die beiden Gitarristen mit bluesgetränkten Riffs und tollen Soli musikalisch so richtig austoben konnten. Dabei gelang es der Band Of Friends sowohl bei dieser Nummer als auch bei dem, was noch folgenden sollte, immer die Balance zwischen Eingängigkeit und Anspruch, zwischen Niveau und erdigem Sound zu halten. Alles Grundzutaten, welche die Gruppe auszeichnen.

Die Songs bestachen durch kraftvolle Dynamik, das Programm enthielt etliche Highlights. Stellvertretend dafür sei »Off The Handle« erwähnt, welches mit einem großartigen Arrangement überzeugte, der Wechsel zwischen rockigen und langsamen Passagen, beide mit vielen kleinen spielerischen Raffinessen und Details versehen, sowie die Atmosphäre, welche die Band aufzubauen wusste, waren einmalig.

Die Texte wurden ebenfalls ehrlich transportiert. Nicht nur Graf sang, sondern auch Bandkollegen übernahmen hier und da die Vocals. Es war ein in allen Belangen stimmungsvolles und gelungener Auftritt. Die begeisterungsfähigen Fans wurden noch mit einem Zugabenblock belohnt, der den Abend abrundete.

Marco Burgemeister